Gareth Southgate : "L’Angleterre en finale, ça ne se passe pas comme ça normalement"

Malgré le but controversé de Kane, Southgate savoure cette victoire et cette place en finale, une première de 55 ans.

Gareth Southgate a dit en plaisantant à deux de ses jeunes joueurs à Bukayo Saka et Jude Bellingham qu'atteindre la finale d'un tournoi majeur, comme l'Angleterre l'a fait mercredi, n'est pas normalement ce qui se passe pour les Three Lions.

L'Angleterre a atteint sa première finale majeure en 55 ans en battant le Danemark 2-1 après prolongation à Wembley, le but vainqueur de Harry Kane étant sujet à polémique mais envoyant les Anglais en finale contre l'Italie dimanche.

La victoire a aidé à bannir certains souvenirs douloureux des demi-finales pour l'Angleterre, notamment une défaite contre l'Allemagne à l'Euro 96 et une défaite contre la Croatie lors de la Coupe du monde 2018.

"Je viens de dire à [Bukayo] Saka et [Jude] Bellingham que ça ne marche pas normalement comme ça!" a déclaré Southgate à ITV au sujet de ses deux jeunes joueurs.

"Je suis tellement fier des joueurs. C'est une occasion incroyable d’en faire partie, les fans ont été incroyables toute la nuit. Cela n'allait pas être simple. Le match de l'autre soir à Rome l’était, mais nous l'avons dit aux joueurs qu'ils devraient faire preuve de résilience et ne pas tomber dans certains travers, et nous l'avons fait ce soir."

"Quand vous avez attendu aussi longtemps pour passer ce stade de la compétition, étant donné l'expérience internationale limitée de certains joueurs, ils ont fait un travail incroyable."

"La chose la plus agréable est que nous avons donné à nos fans et à notre nation une nuit fantastique, et le voyage se poursuit pendant encore quatre jours. Pour que l'équipe traverse ce genre de nuit, nous avons souffert à Moscou une nuit comme celle-ci [contre la Croatie en 2018], nous avons réussi à y remédier."

"Nous sommes en finale, nous devons en profiter, mais il y a un autre obstacle énorme à essayer de surmonter. L'Italie est une très bonne équipe, elle a vraiment montré une forme exceptionnelle, a des guerriers défensifs à l'arrière, ce sera un grand match à espérer."

Avec la victoire de mercredi, l'Angleterre dispute sa première grande finale depuis la Coupe du monde 1966, qu'elle a remportée à domicile en battant l'Allemagne de l'Ouest.

L'Angleterre sera également à domicile pour la finale de l'Euro 2020, puisqu'elle affrontera l'Italie à Wembley dimanche.

Les Italiens ont validé leur place en finale en battant l'Espagne aux tirs au but en demi-finale mardi.