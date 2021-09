Gareth Bale retrouve du plaisir au Real

L’ailier gallois Gareth Bale a indiqué qu’il était de nouveau content de porter la tunique au Real Madrid.

Cet été, et après un prêt d’un an à Tottenham, Gareth Bale a retrouvé le Real Madrid. On croyait son aventure avec les Merengue achevée, mais le voilà de retour sur la terre de ses plus grands exploits. Un come-back que l’intéressé savoure au plus haut point.

Interrogé par BBC Wales, alors qu’il se retrouvait en sélection nationale, le chevronné gaucher a fait savoir qu’il était de nouveau content dans la capitale espagnole. Un changement d’état d’esprit lié au retour de Carlo Ancelotti sur le banc. Le technicien italien est celui qui l'a fait venir en Espagne en 2013. Et ils ont connu ensemble la conquête de la C1.

« J'ai toujours eu une excellente relation avec Carlo, a-t-il confié. J'ai eu une bonne présaison et un bon début de saison. Je pense qu'il est toujours bon d'être dans une bonne ambiance. C'est la principale raison pour laquelle je suis allé à Tottenham car je savais que ce serait un bon environnement pour moi ».

« Un environnement parfait pour moi »

Bale ne s’entendait pas très bien avec Zinédine Zidane, le prédécesseur d’Ancelotti. Ce n’est un secret pour personne que les deux hommes n’entretenaient pas de très bonnes relations. Celles-ci s'étaient même sérieusement envenimées au fil du temps. Aujourd’hui, et sans forcément le nommer, le Gallois est content que le Français ne soit plus en place du côté de Bernabeu.

« Le prêt à Tottenham, c’est ce dont j'avais peut-être besoin à l'époque, et j'ai passé un bon moment avec les Spurs, a-t-il souligné. Cela m'a certainement aidé à revenir dans un endroit plus heureux, et je pense que cela s’est vu lorsque j’ai trouvé la sélection à l'Euro puis quand je suis revenu à Madrid cette saison. A présent, il y a évidemment un meilleur environnement pour moi dans ce club ».

Alors qu’il était souvent remplaçant lors de la fin de sa période avec le coach français, Bale a retrouvé un rôle important au sein de l’équipe merengue. Il a joué les trois premières rencontres de championnat, toutes en tant que titulaire. Il Mister semble donc clairement compter sur lui pour ramener le Real vers le sommet.