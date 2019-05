Gareth Bale écarté du groupe du Real pour le match contre Villarreal

Au même titre que Luka Modric, l'international gallois ne sera pas concerné par le match du Real, dimanche contre Villarreal.

Gareth Bale se rapproche un peu plus vers la sortie du côté du . Ce samedi, il n'a pas été retenu dans le groupe merengue appellé à défier le lendemain en championnat. Zinedine Zidane a fait le choix de se passer de ses services.

Ça sera l'un des derniers matches de la saison des Blancos à Santiago Bernabeu et Bale n'en fait donc pas partie. De l'autre côté des Pyrénées, beaucoup y voient une invitation à aller voir ailleurs pour l'ancien Spur. Avec cette mise à l'écart, les spéculations le concernant vont encore fait rage. À noter cela dit que ce dernier ne sera pas le seul absent notable.

L’agent de Bale a cherché à étouffer les rumeurs de sortie à intervalles réguliers, mais celles-ci continuent d'enfler à mesure que l'été approche. Être totalement snobé alors qu'il est en firme est l’indication la plus claire que le joueur de 29 ans ne figure pas dans le futur projet de Zidane. Ce dernier envisage de renouveller son effectif et on voit mal comment les deux hommes pourraient s'entendre, surtout que le technicien français n'a jamais vraiment porté le gaucher britannique dans son coeur.

Quand il a été intérrogé par les journalistes au sujet de son joueur, Zidane a toujours fui les débats et rien n'a voulu étaler à propos de ses intentions. Il a continué à utiliser le Gallois, souvent comme remplaçant, mais n'a cessé de le soutenir publiquement surtout lorsque le joueur avait été la cible des sifflets de la part de Bernabeu.

Il se peut donc fort qu’un acquéreur soit maintenant recherché pour un attaquant qui a passé six saisons mitigées à Madrid. Il se murmure que s'il n'y a pas d'offre, le Real serait même disposé à le laisser filer en prêt.

Modric est aussi absent pour des raisons purement techniques. Il en est de même pour Dani Ceballos, dont le rendement avec le Real n'a jamais été convaincant. Sergio Ramos, Karim Benzema et Alvaro Odriozola sont également laissés à la maison, mais pour ces trois-là c'était plus afin de les faire souffler à un moment où ils commencent à accuser le coup physiquement.

Madrid accueillera Villarreal dimanche, troisième du classement de la , à 18 points du champion de Barcelone.