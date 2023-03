Galtier, Zaïre-Emery et les réactions après Brest - PSG (1-2)

Après son élimination en C1, le PSG a peiné pour l’emporter en L1. Découvrez les réactions des Parisiens à la suite du succès étriqué à Brest.

Le PSG se devait de repartir de l’avant ce samedi lors de son déplacement à Brest en championnat. Pari réussi, mais non sans mal. Encore groggy, l’équipe francilienne a longtemps été accrochée en terre finistérienne avant de remporter la mise grâce à l’inévitable Kylian Mbappé (2-1). Les champions de France ont assuré le strict minimum. Une opération dont Christophe Galtier et ses troupes se sont contentés au regard des circonstances.

Christophe Galtier (coach du PSG sur Canal+ 360) : « Evidemment que ça peut paraitre cruel pour Brest de prendre un but à la 90e. Mais on a 7 situations très favorables et sur l’ensemble de la partie on mérite de marquer au moins deux fois. C’est ce qu’on a fait. Cette victoire est importante. Il y a eu une mobilisation générale après le Bayern. Tout n’a pas été parfait, mais on a gagné. Brest s’est plus livré en 2e et on a défendu intelligemment dans la surface. On savait qu’on allait avoir des opportunités sur des transitions (...) Il y a la bagarre pour le titre et c’est très important pour tout le monde. Les joueurs ont répondu présent. Il y a eu beaucoup de solidarité, notamment quand il y a eu de la fatigué. Est-ce l’unité totale ? Je parle tous les jours avec ma direction. Luis Campos est à mes côtés et le président est très présent. Il faut aller chercher le titre ».

Warren Zaïre-Emery (milieu de terrain du PSG sur Canal+ 360) : « On commence bien le match et on les laisse ensuite revenir dedans. Mais on marque à la fin et ça montre qu’on est une équipe solidaire et qu’on se bat jusqu’au bout. Apres une défaite, on est trous tristes, mais il fallait rebondir et on a su ramener les 3 points. Est-ce difficile de se remotiver après l’élimination en C1 ? Non, ce n’est pas dur. On avait trois objectifs, il ne reste que le championnat et on va tout donner pour aller le gagner ».

Nuno Mendes (défenseur du PSG sur Canal+ 360) : « Non, les matches ne sont pas faciles. Il y en a des difficiles. Mais on a gagné les 3 points et que Mbappé a mis un but. On est très contents. Non, on n’a pas manqué de motivation. On avait débuté la seconde période pour gagner et on a fait ce qu’il faut faire pour l’emporter. Oui, c’était difficile après le Bayern, mais c’est passé et on est déjà focalisés ».