Le PSG a dominé l’OM ce dimanche dans le Classique de la L1. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Le choc du championnat entre le PSG et l’OM a tourné ce dimanche à l’avantage des champions de France. Un but de Neymar, inscrit juste avant la mi-temps, a permis à l’équipe de la capitale d’assurer la victoire (1-0). Même glané sur le plus petit des écarts, ce succès a comblé les Franciliens, heureux de renouer avec la victoire après trois nuls consécutifs. Les Phocéens, eux, ont ruminé ce résultat défavorable, soulignant qu’ils méritaient mieux au vu de la prestation fournie.

Jordan Veretout (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « C’est toujours frustrant de perdre des matches. Mais sur ce genre de matches, les détails font la différence. Il faut continuer et ne pas lâcher. Aujourd’hui, on n’a pas démérité. On est allé les chercher, pris des risques. On a subi, mais on les a mis en difficulté aussi. On aurait pu marquer. Il fallait plus de justesse Il faut maintenant bien se reposer. L’idée de jeu en venant ici ? La même que depuis le début de la saison. Aller les chercher haut. Je pense qu’en 1e période, on les a embêtés. Après, à 10, c’est toujours compliqué face à une équipe comme ça ».

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur Amazon Prime) : « Je ne suis pas frustré. Les supporters ont pu apprécier. Ça aurait pu 5-5 ou 6-6. Ils auraient pu marquer plus et nous aussi. On a peut-être un trop respecté au début et puis on a changé ça. On était trop respectueux au début, on était attentistes. On a concédé des occasions, mais on s’est mis à jouer après. On aurait pu scorer quelques buts. Eux aussi. On a manqué de sang-froid. Il fallait que nos attaquants soient dans un grand soir. Mais je suis fier de mon équipe. Mais j’ai le sentiment qu’on aurait pu faire bien mieux. Quelques joueurs n’étaient pas au plus haut de ce qu’ils peuvent faire. Mais ces matches-là vont être utiles pour l’avenir. »

Chancel Mbemba (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « On savait qu’aujourd’hui ça allait être difficile. Mais on a loupé notre match. On a trop raté. Dommage, il faut continuer comme ça. Face à Paris, quand on a la possibilité, il faut marquer. C’est grâce à tous mes coéquipiers. Il fallait mouiller notre maillot, car c’est un match très important pour nous ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Les deux équipes ont beaucoup attaqué. On a fait un bon début de match, avec 3 situations intéressantes. Après, ils nous ont posé quelques difficultés avec notre bloc bas. Apres, j’ai beaucoup aimé ce qui s’est passé à l’intérieur du jeu. Malheureusement, ça n’a fini qu’à 1-0. Mais la victoire est méritée. C’est une réflexion que j’avais depuis un moment. Afin d’avoir une meilleure maitrise à l’intérieur. Les Marseillais sont très agressifs, avec un marquage individuel. Il faut sortir de cette pression-là. L’idée était de créer de la supériorité numérique à l’intérieur. Et ça a bien fonctionné par moments. Si Mbappé a joué en pivot ? Je ne pense pas. Il s’est créé beaucoup de situations, il a été malheureux dans ses face a face. Il a été dans sa zone préférentielle le plus souvent du temps. Il a manqué de réussite et est tombé sur un bon gardien. Ce qui se passe avec Mbappé ? Je suis très honnête. Il ne se passe rien. On essaye juste de trouver les meilleures associations possibles. Je les ai entendus. Et c’est pour ça qu’on a cherché un système différent. Mais tout se passe bien dans le vestiaire. Ce sont des joueurs avec un grand caractère, mais qui sont aussi de grands professionnels. »

Fabian Ruiz (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « C’était une partie difficile contre une équipe agressive et joue bien au ballon. C’était disputé, notamment en milieu de terrain. On avait la volonté de s’imposer pour les supporters et c’est ce qu’on a fait ».

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « On savait que c’était une bataille. L'OM fait un bon championnat. C’était un match difficile. Il fallait gagner absolument. On aurait pu marquer un second, on a eu des occasions. On a souffert vers la fin, on a réussi à gagner et nous sommes contents. Je suis content que ma récupération a débouché sur un but. Il fallait être agressif face à cette équipe pour récupérer le ballon haut. J’essaye toujours de penser à l’équipe et appliquer les consignes. Et c’est toujours un honneur de jouer avec de grands champions. Chacun son rôle. Est-ce que tout va bien dans le vestiaire ? Des fois, à Paris, on amplifie les choses. Mais nous, on fait abstraction. On n’a pas le temps de penser à ces choses-là ».