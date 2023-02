Galtier, Tudor et les réactions après OM - PSG (0-3)

L’OM s’est écroulé contre Paris ce dimanche en Ligue 1. A l’issue du match, les Phocéens ont reconnu la supériorité de leur adversaire.

Alors qu’ils les avaient battus en Coupe il y a trois semaines, les Marseillais n’ont pas pesé lourd face aux Parisiens ce dimanche en championnat. Malgré l’avantage du terrain, ils ont été laminés sur le score de 3 buts à 0. Trois buts encaissés, dont deux de la part de Kylian Mbappé. L’international français a montré qu’avec lui tout change. Une réalité que les Olympiens n’ont pas eu de soucis à reconnaitre au coup de sifflet final. Tout en étant abattus par le résultat, ils ont tiré chapeau à leurs opposants et à leur buteur vedette.

Pau Lopez (gardien de l’OM sur Amazon Prime) : « C’est difficile de jouer contre paris. On a eu la bonne mentalité. Mas quand il y a Kylian Mbappé en face, il fait la différence. Ils ont été très précis devant le but et ça devient compliqué. Ce n’est pas facile de gagner. Mais on a eu la bonne personnalité. Trop de risques pris ? Non, on joue comme ça. C’est facile de parler maintenant. C’est la façon de jouer du coach ».

Jordan Veretout (milieu de terrain de l’OM sur Amazon Prime) : « Oui, beaucoup de déception. On n’a pas été au rendez-vous. On savait qu’on allait être exposés aux contres c’est une déception, mais c’est comme ça. Le coach a des principes et on essaye d’y répondre. Ce soir, ça ne nous a pas réussi. Il faut vite tourner la page. On a essayé. Ce soir, ils ont été meilleurs que nous.Mais le championnat n’est pas fini. Il ne faut pas lâcher ».

Igor Tudor (entraineur de l’OM sur Amazon Prime) : « Non, je ne le suis pas. On a perdu, on voulait faire ce qu’on fait d’habitude mais la meilleure équipe a gagné. La motivation était là, mais c’était difficile pour nous. Les gars ont essayé et quand c’est comme ça j’ai rien à leur reprocher. Si j’aurais joué autrement ? Non, pourquoi changer ? C’est ce qu’on fait d’habitude. C’est dans le cerveau des joueurs. Ce n’est pas une bonne idée. Mbappé ? Il a été décisif. C’était plus difficile pour nous, mais ça ne change pas notre façon de jouer. Le titre ? On n’en a jamais parlé ».

Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Amazon Prime) : « Oui, grand match. On a très bue nué. On voulait gagner. Ce PSG veut continuer à juger de cette manière. Mes parades ? Oui, fallait que je participe et aide l’équipe. Défensivement, il fallait montrer qu’on est prêts. C’est mon rôle d’être comme ça. On doit tout augmenter contre le Bayern. Etre mieux avec le ballon, avoir cette envie de gagner. Et toute l’équipe doit aider l’autre de jouer ensemble ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « On a retenu les leçons du match de coupe. Et évidemment avec Kylian, on a la profondeur. On est revenu à un système qui nous a bien souri. Il y a eu la présence de Kimpembe, mais malheureusement il s’est blessé et ratera la suite de la saison. On avait une meilleure assise et plus de densité en milieu. Il fallait empêcher l’OM de jouer, les presser le plus haut possible. Et on l’a fait bien. Et il y a la qualité de nos attaquants devant. Notre victoire est méritée au vu des occasions qu’on s’est créées. Mbappé ? Il a le sens du déplacement. Il va vite, et va vite techniquement. Sa vitesse d’exécution est hors normes. Ces joueurs-là sont des joueurs de stats et de records. La présence de Kylian est importante pour l’équipe. L’épée de Damoclèes ? Mon président et mon directeur sportif ont été omniprésents dans le soutien. ».