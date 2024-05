Galtier sort les dossiers sur Mbappé, Neymar et Messi !

Dans des propos fournis à L'Equipe ce samedi, Christophe Galtier est revenu sur son passage à la tête du PSG.

Aujourd'hui au poste au sein du club qatari d'Al-Duhail SC, le coach de 57 ans avait dû cohabiter avec plusieurs stars dans son effectif à Paris avec notamment Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.

Galtier raconte notamment son "obsession" concernant ce trio tant fantasmé : "Les trois (Messi, Mbappé, Neymar) devaient être associés et jouer ensemble. Je pense qu'on ne reverra plus jamais ça, en France. Ils étaient très performants, dans le jeu et dans l'investissement, mais on a perdu Neymar (en février). Cela aussi, tout le monde l'a oublié."

Galtier n'a "aucune frustration"

Durant son éphémère épisode parisien, Christophe Galtier a remporté le Trophée des Champions et la Ligue 1. Le PSG avait toutefois déçu en en Europe comme souvent, chutant éliminé dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich.

Galtier affirme néanmoins qu'il aurait "aimé rester une deuxième saison" à son poste. "Mais j'ai eu le grand privilège d'avoir vécu une saison comme entraîneur du PSG et d'y avoir consacré 200% de ce que j'avais à donner", a conclu le coach, qui ne ressent "aucune frustration".