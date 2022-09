Galtier, Neymar, le mercato…. Luis Campos livre ses vérités

Le conseiller de football du Paris SG, Luis Campos, a parcouru ce vendredi les différents sujets liés à l’actualité de son club.

Depuis son arrivée dans la capitale française, en juin dernier, Luis Campos ne s’était pas trop exprimé. Il est resté dans l’ombre, à travailler pour l’amélioration de l’équipe professionnelle. Maintenant que le mercato a fini, le Portugais peut s’exprimer. C’est ce qu’il a fait ce vendredi sur les ondes du RMC. Invité de l’émission Rothen s’enflamme, il s’est étalé sur toutes les questions liées au PSG.

Le bilan du mercato

"Non, je ne suis pas satisfait. Parce qu'on arrive à la fin du mercato et on n'a pas l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Mais au final, on n'a pas la perfection. C'est toujours difficile mais on essaie d'en être le plus proche possible. C'est très bien d'avoir des joueurs énormes, mais quand on a 3 défenseurs centraux - un modèle clair pour tous - cela nous met en difficulté. Je ne donnerai pas de nom. On n'a pas parlé qu'avec Skriniar. Mais on n'a pas eu le joueur qui nous manque. Comme je l'ai dit je voulais faire un puzzle. S'il manque une pièce, il n'est pas complet.

Des objectifs non remplis

Quand on est arrivé, il y avait 54 joueurs. Cette année, on voulait avoir 21-22 joueurs et intégrer la formation. On a des joueurs exceptionnels à Paris qui doivent être intégrés dans le groupe. Que s'est-il passé ? Avec 54 joueurs et le fair-play financier, on avait besoin de commencer à changer notre équipe. Le FPF est de plus en plus complexe. On a mis un modèle différent. On a mis des responsables pour la partie économique du mercato, et moi j'étais plus sur le sportif. Et l'économique et le sportif doivent marcher ensemble. On est un club de foot, c'est la priorité. L'aspect économique ne peut pas conditionner l'aspect sportif. A un moment ça a été le cas, alors que les deux choses doivent marcher ensemble. Quand un club pense sportif et pas économique, c'est une catastrophe. L'inverse, c'est pareil ! Je pense qu'on n'a pas fait un bon mercato. Le mercato est long, mais ce sont les règles du jeu. La première semaine, tout le monde a attaqué sa première ou sa deuxième priorité, comme lors des trois dernières années. On a réussi à faire Vitinha, puis on a eu 6 ou 7 semaines où il s'est rien passé. Puis on est arrivé à la dernière semaine, mais ça coûtait beaucoup plus cher ! Donc on est arrivé au final, mais on a laissé le sportif... On n'a pas beaucoup vendu, on a prêté des joueurs. A partir du moment où l'économique conditionne le sportif pour moi ce n'est pas un bon mercato. Et puis, tu ne peux pas avoir deux postes qui sont importants et qui sont différents. Si on parle des gardiens, tu ne peux pas avoir deux joueurs exceptionnels. Le coach a pris une décision, il faut respecter. On avait l'opportunité de rectifier cette superposition des postes. Donnarumma est un grand gardien mais Navas est un super gardien aussi ! Et en attaque aussi on a une superposition : Kylian et Neymar qui aiment jouer dans la même zone du terrain. Cela veut dire que notre mercato n'a pas été bon parce qu'il nous manque des postes importants et qu'on a des superpositions ».

Neymar était-il sur le départ ?

"Non. J'ai même entendu dire que Kylian avait exigé qu'on sorte Neymar. Non. On compte sur les trois3. L'année dernière, Kylian a été le meilleur joueur au monde. Messi s'adaptait, Neymar a été blessé et Kylian a tenu l'équipe. C'est un énorme joueur. Mais Neymar est un très bon joueur, il n'y a pas de doute sur ça. Et surtout, tout ce que j'ai entendu avant sur lui, j'ai dû mal écouter parce qu'il arrive toujours à l'heure. Je vois un Neymar impliqué dans le projet de l'équipe, dans le projet du club. Pourquoi il ne ne va pas saluer les supporters ? Le temps fermera les plaies de l'année dernière. Il faut donner le temps pour la cicatrisation. Il s'est passé des choses difficiles au niveau émotionnel. Il faut laisser cicatriser, tranquillement."

Galtier et la gestion des stars

Comment Galtier peut-il gérer les stars ? Les sortir en cours de match par exemple, en est-il capable ?"Aucun doute, il l'a déjà fait. S'il y a une chose où il est très bonne, c'est parler de front avec les personnes. Il leur parle directement. Il est en contact, capable d'expliquer les règles du jeu. On parle de rigueur et d'harmonie. J'ai vu des personnes parler de règles très exacerbées etc... Oui, il y a des règles, tout le monde arrive à l'heure, mais les joueurs ont vite compris qu'on faisait une équipe. Et que pour ça, il fallait des règles, pas seulement quotidiennes, mais aussi de compromis entre tout dans le projet de jeu. Qui attaque ? Qui défend ? Cela se fait au quotidien."

Son avis sur le début de saison du PSG

"Premièrement, les adversaires nous étudient et commencent à mieux comprendre comment on joue. C'est à nous de progresser, trouver des solutions pour les problèmes qu'ils nous causent. On a besoin de trouver de nouvelles solutions, le staff y travaille. On a aussi 3 matchs par semaine, ce qui cause plus de fatigue. Ce n'est pas seulement le PSG. Normalement, les équipes sont moins performantes. Mais le match très important, contre la Juve, on a fait une très bonne performance. Beaucoup de choses s'ajoutent mais c'est à nous de continuer notre progression et grandir comme équipe. On aura des moments bons et des moments moins bons. Ce qu'il faut surtout c'est gagner pour la confiance et maintenir la qualité de travail."

"Lors du dernier match, le coach est intervenu à la mi-temps. Sur ce match, on commence bien, on a 2 ou 3 occasions que l'on rate. Puis on a 30 minutes où l'on donne des opportunités à l'adversaire parce qu'on n'a pas respecté nos principes de jeu. C'est de cela que Christophe a parlé à la mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, on a plus joué en équipe, peut-être pas avec un jeu très joli, mais on avait fait 7h de voyage, on a eu une pelouse très difficile, et il faisait très chaud et humide".

La rumeur Zidane

"A partir du moment où le président du PSG m'a invité à venir dans ce projet, j'ai tout de suite appelé Christophe Galtier. C'est la meilleure réponse. Il le sait très bien. On n'a pas besoin de discuter. Je ne peux parler que de ce que je connais vraiment, je ne peux pas faire de spéculations."

"Je vais vous donner un exemple : ce matin j'arrive au centre d'entraînement et Christophe était déjà là. Il est toujours ouvert à la modernité, à comprendre ce qu'il se passe dans la compréhension du jeu. Il a une évolution énorme, il est ouvert aux systèmes, à l'idée de trouver les bonnes solutions. Et ça, c'est un truc que j'aime beaucoup avec Christophe Galtier. Les clubs qui ont gagné des titres importants sont les clubs qui ont joué en équipe."

Sa méthode

"Ma méthode est très facile à expliquer : si vous connaissez le puzzle, c'est un bon exemple pour comprendre ma méthode. Il faut trouver les pièces correctes, pas seulement le 11 idéal - ça c'est Christophe Galtier - mais trouver des joueurs qui ont de qualités mais aussi un compromis avec le projet, et qui sont capables de se connecter entre eux. Ce n'est pas facile, il faut trouver les bonnes pièces. Pas seulement les joueurs, mais aussi, qui est autour des joueurs. Les gens me voient beaucoup à travers le recrutement, ça m'aide beaucoup à construire le puzzle mais ça ne fait pas tout. La tour Eiffel à Paris c'est très joli, les grandes tours à Manhattan c'est très joli aussi. Si on met la Tour Eiffel à Manhattan, les gens ne vont pas voir sa beauté."