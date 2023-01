Galtier, Neymar et les réactions après PSG - Reims (1-1)

Le PSG n'a pas réussi à battre le Stade de Reims ce dimanche au Parc. Voici les principales réactions d’après-match.

Le PSG a encore concédé un faux-pas en Ligue 1. A domicile, la bande à Galtier a partagé les honneurs avec Reims en encaissant un but en toute fin de match. Face aux Champenois, ils ont livré une prestation très moyenne et il n'y avait rien d'illogique à ce qu'ils se fassent accrocher. Au coup de sifflet final, Christophe Galtier et ses protégés ont avoué que Paris est tenu de proposer beaucoup plus.

Yunis Abdelhamid (défenseur de Reims sur Amazon Prime) : « On a fourni beaucoup d’efforts et on a été récompensés. Parce que ce n’était pas facile. On connait leurs qualités, et c’était dur. On voulait vraiment garder notre série. Je pense qu’on a plus d’occasions. Mais on n’est pas efficaces. On défend bien. Il ne faut rien lacher, en essayent de jouer et presser haut. Le rouge nous a facilité la tache. Peu importe le résultat, on voulait sortir sans regrets ».

Will Still (entraineur de Reims sur Amazon Prime) : « La vie est pas mal pour l’instant. Je suis entièrement d’accord qu’on mérite le point. On a proposé des choses intéressantes dans le contenu, avec ou sans le ballon. L’équipe était fière, sans complexe et n’a pas eu peur de jouer au Parc. On a tenu bon et on n’a pas perdu espoir. Quand tu fais ça, t’es bien récompensé à la fin. C’est dur de jouer contre 10 joueurs, t’as plus de repères, tout change. Il fallait juste redonner un cadre, avec les changements. Mais c’est vrai qu’il y a eu 10,15 minutes de flottement après le rouge de Verratti. Et bizarrement, le PSG est plus dangereux en phase de transition ».

Neymar (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « L’équipe a bien joué, on pensait avoir fait le plus compliqué. Mon état physique ? Je me sens bien physiquement. »

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « Ça ne me satisfait pas. On a raté beaucoup de choses. Et on ne peut pas concéder un but comme ça. On avait le ballon et on le perd. En deux touches, on prend le but. Je n’ai pas de mots pour décrire ce match-là. On est déçu. On doit avoir un état d’état d’esprit différent. On doit faire plus de travail. On doit être ensemble et souffrir un peu. Si on ne fait pas ça, ça va être difficile. Reims a été très bien, compact et nous a mis beaucoup de pression. L’expulsion ca conditionne la fin de match, mais ce n’est pas une excuse ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Notre première période a été soporifique. Parce que pas de rythme et intensité. On a été rapidement coupé en deux. Reims est une équipe qui joue bien. On est chanceux de renter à 0-0 à la mi-temps. Donc ce contenu était insuffisant. En 2e mi-temps, on a modifié notre milieu. Avec un schéma en losange, pour contrarier leur premières sorties de balle. On marque rapidement, et puis y a le fait de match avec l’expulsion. Je n’ai rien à dire sur ça, c’est comme ça. Mais dans l’ensemble on ne peut pas être satisfait ce soir. Je ne dirais pas que je suis inquiet, mais on doit être beaucoup plus ensemble que ce qu’on l’est actuellement sur le terrain. Et prendre un but à la 95e, avec le nombre de joueurs d’expérience qu’on a, c’est très surprenant. Et dommageable sur le plan comptable. On va continuer à travailler. Et moi-même je suis responsable de ces contre-performances. Est-ce qu'on se laisse aller ? Mais on ne peut pas être satisfaits et il faudra prendre décisions pour retrouver une équipe solide ».