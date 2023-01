Galtier, Mbappé et les réactions après Pays de Cassel - PSG (0-7)

Les joueurs du PSG étaient satisfaits du rendement qu’ils ont fourni, ce lundi en 16es de coupe contre le club de R1.

La logique a été respectée ce lundi à Bollaert. En 16es de finale de Coupe de France, le PSG s’est montré intraitable face à leur modeste adversaire du jour. Les champions de France l’ont emporté 7 à 0, avec notamment un quintuplé de Kylian Mbappé. Après la partie, ils se sont dits heureux de ce qu’ils ont montré et ont évoqué le prochain duel contre l’OM en 8es. Leurs adversaires du jour, eux, ont constaté les dégâts, mais en exprimant, eux aussi, leur satisfaction d’avoir vécu cette soirée historique.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur BeIn Sports) : « On savait qu’en début de match ils allaient défendre et avec beaucoup d’énergie. On a eu du mal à mettre notre jeu en place et mettre du rythme. Et après le but, ça s’est enchainé. Il fallait avoir un peu de patience et de justesse technique. Apres, on a fait un bon match. Mbappé ? Oui, Kylian c’est un buteur. Il est obsédé par le but et l’attaque. Il est dans ses standards. Il était important pour lui de faire la totalité du match. L’OM ? C’est un tirage, c’est comme ça. On aura un calendrier très chargé. Il va falloir qu’on trouve de l’énergie et que tout le monde soit au niveau. Ça sera l’affiche. De toute façon, il faut battre tout le monde. Il faut y aller avec beaucoup de détermination. Le calendrier est malheureusement ainsi fait. Skriniar ? Je suis l’actualité. Je ne peux pas dire s’il viendra cet hiver ou cet été. C’est un joueur qui a été suivi longtemps. On pensait l’avoir l’été dernier. Et on verra sur le plan offensif si on aura au moins un joueur pour remplacer numériquement Sarabia ».

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur BeIn Sports France) : « On est venus pour se qualifier et aussi pour respecter cette équipe. Les respecter en jouant à notre niveau. Nous sommes contents. Et maintenant on va préparer la ligue 1 (…) C’était une grande opportunité pour eux de se mesurer à nous et aussi pour nous. Car on vient tous du monde amateur. Il faut garder ces valeurs qui nous ont amené au plus haut niveau. C’est bien de garder ce lien. Et la coupe de France c’est toujours important. Echange de maillot avec le capitaine adverse ?Je ne savais pas que c’était un Ultra Parisien. On a échangé avant le match et lui ai promis de le lui donner. L’OM au prochain tour ? C’est un match de foot, on va le préparer. Mais d’abord c’est la l1. On aura le temps de préparer Reims ».

Timothée Pembélé (défenseur du PSG sur BeIn Sports France) : « C’est sûr qu’on a fait le boulot. On s’attendait à un bloc bac et on n’a pas été surpris. Au début, ça n’a pas été facile, mais une fois le premier mis on a réussi à enchainer. Ma performance personnelle ? Oui, je suis content, surtout que ça fait longtemps que je n’ai pas joué. J’ai eu beaucoup de galères. Aujourd’hui, je voulais surtout prendre du plaisir. Je suis content, et aussi du match et de la victoire. Tous les coéquipiers et mon staff m’ont aidé ».

Alexis Smijak (milieu de terrain de Pays de Cassel sur BeIn Sports France) : « C’était même plus qu’une montagne en face. Résister 30 minutes c’est un exploit. On a kiffé et fait le maximum. On a essayé de représenter au mieux notre région. On en prend 7, mais là ce n’est important. On a fait une belle campagne. Y a un monde entre notre niveau et le leur, on a beaucoup appris ce soir. On va retenir de bons souvenirs. On a essayé de ne pas les regarder, mais on a été obligé de le faire. Ils avaient le ballon 90 du temps ».