Galtier, Marquinhos et les réactions après Rennes - PSG (1-0)

Paris est tombé ce dimanche sur la pelouse de Rennes. A l’issue du match, Galtier et ses hommes n’ont pu que constater les dégâts.

Au terme d’une prestation alarmante, le PSG est tombé pour la deuxième fois de l’année ce dimanche. Après Lens, c’est Rennes qui a réussi à s’offrir le scalp des champions de France (1-0). Comme c’était déjà le cas à Bollaert, le revers de l’équipe de la capitale est logique. Contre les Brestons, les Franciliens n’ont rien proposé d’intéressant et ils ont été punis pour ce match sans. Au sortir de cette rencontre, Christophe Galtier a volontiers reconnu que le rendement proposé par les siens était insuffisant.

Marquinhos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « Ça fait deux défaites déjà en 2023. Il faut qu’on reprenne plus de solidité, et qu’on ait plus d’intensité. Ça se joue sur des détails. On a eu des occasions et on n’a pas réussi à marquer. Il faut qu’on retrouver cette solidité et ça ira mieux après. Ça commence à faire beaucoup de points qu’on laisse. Et ce sont des points importants. Car derrière, les équipes en lâchent pas, comme Lens ou Marseille ».

Hugo Ekitiké (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « C’est sûr qu’il y a de a frustration quand on perd un match comme ça. On a manqué unpeu de tout. On peut vraiment être déçus ce soir. Il faut qu’on se remette collectivement ensemble. Qu’on travaille plus. Il faut se remobiliser sur les prochains matches. La Coupe du monde nous a coupés ? Je ne pense pas. Ce qu’il va falloir faire face aux blocs ? Ça doit passer par les côtés, et le coach nous a donné des consignes. Aujourd’hui, on ne l’a pas très bien fait pour apporter des centres. J’espère que ça ira lors des prochains matches. A titre perso ? Je commence à trouver mes repères petit à petit. Mais aujourd’hui, je ne peux pas être satisfait, car j’ai rie n eu à me mettre sous la dent. Il faut que je me remette au travail aussi ».

Bruno Genésio (entraineur de Rennes sur Amazon Prime) : « Je veux féliciter les joueurs en premier, car ce sont eux qui sont responsables de la performance. On a tenté quelque chose, ça a fonctionné et ils ont mis tout ce qu’il fallait. On est contents de battre Paris et rester aussi au contact des équipes de tête. Pourquoi le changement de système ? A cause des absences et de notre fragilité défensive. Et je me suis inspiré de nos concurrents. Comme Lens et Monaco. On ne l’a jamais travaillé avant. Mais les joueurs avaient l’habitude d’y jouer. Tant que les gars ont cet esprit, alors ça paye. Et sans l’adhésion des joueurs, on ne peut rien mettre en place ».

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Inquiet ? Je suis surtout déçu de notre prestation. Parce qu’on a déjà concédé beaucoup de situations et qu’on n’a rien créé. Si ce n’est vers la fin quand on a poussé. On a eu beaucoup trop de joueurs qui ont décroché, et pas assez pour fixer la ligne défensive rennaise. Evidemment, on savait qu’on pouvait s’exposer. Avec trois défenseurs centraux, il aurait fallu que l’attaque soit plus haut, au contact des rennais. Y avait une absence totale de présence dans la surface de réparation. Y a toujours unplan sur mes deux joueurs que sont Ney et Léo, mais il faut être capable de trouver d’autres options. Il ne faut pas complètement décrocher pour animer le jeu. On n’avait pas de points de fixation car Ney et Messi décrochaient ensemble. Et il n’y a jamais eu de jeu vertical, ça il faut qu’on le retrouve. La Coupe du Monde nous a coupé ? Oui le groupe a été dispersé. Il va falloir qu’on puisse trouver du temps pour travailler collectivement. Afin d’avoir une meilleure animation. Mais si je suis inquiet pour le Bayern ? Il est à la fois proche et loin et on va surtout se concentrer sur les prochains matches ».