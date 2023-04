Galtier, Marquinhos et les réactions après Nice - PSG (0-2)

Le PSG a renoué avec la victoire, ce samedi lors de son déplacement à Nice. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Après deux faux-pas consécutifs, le PSG s’est remis à l’endroit en Ligue 1. En déplacement à Nice, le champion de France l’a emporté 2-0, avec des réalisations signées Lionel Messi et Sergio Ramos. Paris a repris du poil de la bête, mais Paris a quand même souffert face à une équipe de Gym très accrocheuse.

A l’issue de cette bataille très disputée, les Parisiens n’ont pu que faire part de leur soulagement. Lors de sa réaction d’après-match, Christophe Galtier a reconnu que son équipe s’en est très bien sortie. Même son de cloche chez ses hommes. Du côté de Nice, on regrettait les occasions non converties, tout en louant le portier adverse Gianluigi Donnarumma.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Canal+ Foot) : "J’ai remercié les supporters pour ce magnifique accueil. C’était un match difficile et on avait beaucoup de pression sur les épaules, surtout après la victoire face à Lens. Venir l’emporter ici c’était important. On n’a pas sorti le plus grand match, mais on a eu beaucoup de solidarité. On a commis peu de fautes à l’approche de notre surface, même si on était acculés. On a su défendre assez intelligemment. On aurait pu être meilleurs dans nos transitions. Pour battre Lens, il faudra autan de combativité et de détermination, mais une meilleure utilisation du ballon. On n’a pas assez aéré le jeu. 6 points d’avance ? Vaut mieux les avoir que courir après."

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+ Foot) : « On voulait montrer un autre visage et de la solidarité. On a beaucoup parlé cette semaine. Il fallait que tout le monde en donne plus. On savait qu’on n’était pas à notre niveau. Il fallait surtout le résultat. D’un point de vue collectif, c’était très important de gagner. Et pour moi aussi, pour mon 400e match. Je suis très heureux à Paris. Il y a eu des bons et de mauvais moments ici. Mais il y a toujours eu beaucoup de passion et de respect et l’envie d’amener le PSG le plus haut possible ».

Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Canal+ Foot) : « Je suis content de moi, mais surtout content de l’équipe et de la victoire qu’on a obtenue. On a déjà la tête à samedi et le match contre Lens. On a 6 points d’avance, mais il sera important de gagner. On avait besoin de cette victoire pour le moral. Et ce soir, j’ai vu un bon état d’esprit, une très bonne mentalité et une bonne agressivité. Mes arrêts ? Je suis toujours dans la progression. Chaque entrainement, j’essaye de m’améliorer et faire tout mon possible pour l’équipe. Galtier ? Il est tranquille et content de la victoire ».

Danté (défenseur de Nice sur Canal+ Foot) : « On a beaucoup tenté. On a subi un peu, mais dès qu’on a changé de système c’était mieux et on les a mis en difficultés. On s’est créé beaucoup d’occasions mais on n’a pas pu les mettre au fond. Mais il faut rester la tête haute. Il y a encore des matches devant nous et il ne faut rien lâcher. On déteste la défaite, mais je pense que le contenu était intéressant. Dans la prise de risque, le courage d’avoir le ballon et de les chercher haut. Il y a eu beaucoup de bonnes choses faites ce soir. Il va falloir travailler dur pour la suite ».

Plus de réactions à suivre...