Galtier, Marquinhos et les réactions après Lens - PSG (3-1)

Le PSG est tombé pour la 1e fois de la saison, ce dimanche contre Lens. Les Franciliens ont reconnu qu’ils n’étaient pas à la hauteur.

L’équipe du PSG a attendu le début de la nouvelle année civile pour essuyer son 1er revers de l’exercice. En déplacement à Lens, son dauphin, la bande à Galtier s’est inclinée 3-1. Et c’était un accroc tout à fait logique. Dans cette partie, les champions de France n’ont pas existé ou presque. Au coup de sifflet final, ils ont eu la lucidité avec leur coach de reconnaitre qu’ils étaient passés totalement à côté de leur sujet.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : "Lens mérite sa victoire. J’ai eu du mal à reconnaître mon équipe. On a manqué de cohésion. On s’est liquéfié au fur et à mesure du match. On a laissé beaucoup d’espaces. Beaucoup d’erreurs techniques. On avait travaillé leurs points forts, on a eu beaucoup de déchets c’est surprenant. Il a manqué beaucoup de cohésion. On a été battu dans le domaine athlétique. À certains moments on était coupé en deux et Lens est une équipe qui se projette vite vers l’avant. On a senti qu’on était sur le fil du rasoir (…) Kylian (Mbappé) et Achraf (Hakimi) vont avoir du repos. C’était le deal pour qu’ils jouent ces deux matches."

Marquinhos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : "Lens était plus efficace que nous. Ils ont gagné des duels qui ont fait la différence. Neymar et Messi sont des grands joueurs qui font la différence, on a déjà gagné sans eux. Il faut retrouver la cohésion d’équipe, les choses importants vont arriver".

Vitinha (milieu de terrain du PSG sur Amazon Vidéo) : "Peut-être qu’on a perdu à cause de notre mauvais début de match et cette ambiance un peu hostile pour nous."

Seko Fofana (milieu de terrain de Lens sur Amazon Prime) : "L'objectif ce soir c'était de bien les presser. On a été récompensés ce soir sur le troisième but. On a fait tout ce qu’il fallait et on est récompensé à la fin face à une belle équipe. On est les premiers à les faire tomber cette saison."