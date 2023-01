Galtier, Marquinhos et les réactions après Chateauroux - PSG (1-3)

Le PSG a battu difficilement Châteauroux (3-1), ce vendredi lors de son entrée en lice en Coupe de France. Découvrez les réactions d’après-match.

Paris affrontait Châteauroux ce vendredi en 32es de finale de Coupe de France. Donné comme largement face au 14e du National 1, l’équipe championne de France a peiné pour l’emporter. Amputée d’un bon nombre de ses habituels titulaires, elle a dû attendre le dernier quart d’heure pour se détacher à la marque (3-1). Un succès dans la douleur mais qui a contenté les Franciliens. Après la rencontre, ils ont surtout insisté sur la qualification obtenue plutôt que sur le contenu.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur BeIn Sports) : « Je suis très satisfait de la prestation de nos jeunes. Ensuite, il y a l’histoire du match. On démarre bien, on ouvre le score, on était bien. L’entame était intéressante. Et puis y a eu un relâchement total. L’équipe était coupée en deux et on leur a donné beaucoup d’espaces. Peut-être qu’on a pensé que le match était facile. Mais la 2e période est plus conforme à ce que j’attends de l’équipe. Mon discours à la mi-temps ? Il a fallu rappeler les principes, être meilleurs dans l’organisation et mieux presser. Plus justes dans notre positionnement. A partir du moment u on a eu un bloc équipe meilleur ça a rendu le match plus simple. Il y avait ce soir 7 ou 8 absent. J’espère qu’on va en récupérer certains pour la réception d’Angers. Il faut vite qu’on retrouve un groupe conforme aux ambitions qu’on a. Je sais qu’en période post Coupe du monde c’est difficile car il faut se remobiliser ».

Ismael Gharbi (milieu du PSG sur BeIn Sports) : « Oui, satisfait et content pour la victoire et la qualification. Et sur un point de vue personnel je suis content d’aider l’équipe avec cette passe décisive. Il n’y a pas de petit match. Et s’il y avait de la pression, c’est une pression positive. Tout est réuni dans cette équipe, avec de bons joueurs autour. On est contents de pouvoir avoir joué aujourd’hui. On verra, on espère avoir de plus en plus de minutes. Ça fait un an et demi que je suis dans le groupe, j’ai progressé et avec ces grands joueurs je ne peux que le faire ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur BeIn Sports) : « On savait qu’ils avaient des joueurs de qualité et qui ont évolué en Ligue 1. On a essayé de bien démarrer, après on a eu un relâchement, mais on est bien revenu en 2e mi-temps. Le PSG ne devait pas perdre deux fois de suite. Il fallait rebondir après la défaite à Lens. Le résultat est là, c’est la coupe de France. Il ne fallait pas de surprise. Si je reste au PSG ? Je l’espère bien. Ça avance bien. Je reçois beaucoup de messages des supporters parisiens. Ça fait plaisir ».

Warren Zaïre-Emery (milieu de terrain du PSG sur BeIn Sports) : « C’est une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. On a su tout donner et remporter le match. On est contents et on va bien préparer la suite. Ça fait du bien de faire 90 min, mais on va continuer à travailler et il y aura probablement d’autres opportunités ».

Nolan Roux (attaquant de Chateauroux sur BeIn Sports) : « C’est vrai qu’on a entamé un peu timidement. Ce but nous a réveillés. Derrière, on s’est procuré des occasions. On égalise. Ensuite on tient, bon, et on prend ce deuxième but sur une erreur d’inattention. Le 3e but est anecdotique. Ce match doit nous servir mentalement. C’est bien pour la suite. On a été courageux et intelligents. Mais même si on est satisfaits collectivement, on a perdu quand même. Mais on n’a pas été « maladroits ».