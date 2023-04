Galtier, Marquinhos et les réactions après Angers - PSG (1-2)

Grâce à un doublé de Mbappé, le PSG a dominé Angers chez lui. Voici les principales réactions d’après-match.

Logiquement, le duel des extrêmes a tourné ce vendredi soir à l’avantage du PSG. En déplacement à Angers, et avec une équipe très compétitive, le PSG l’a emporté 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Grâce à ce succès, l’équipe francilienne fait un pas de plus vers son 11e titre de champion.

Au coup de sifflet final, l’entraineur Christophe Galtier était un peu partagé. Il a apprécié l'opération comptable, mais il a reconnu qu’il y avait peut-être mieux à faire au niveau du contenu. Les joueurs, aussi, ont admis que la prestation n'est pas complète mais ils n'ont pas fait la fine bouche. Enchainer les victoires, cela fait bien longtemps qu’ils n’étaient pas parvenu à le faire. Ils n’allaient donc pas bouder leur plaisir.

Christophe Galtier (coach du PSG sur Amazon Prime) : « C’était important de l’emporter. Mais autant on a été sérieux et efficaces en 1e période, autant, comme contre Lens, il y a eu un relâchement total. On n’a fait que pousser le ballon, sans vouloir aggraver le score. Il y a de la frustration. Certes, on l’emporte, mais quand on est le PSG on ne peut pas se permettre de jouer qu’une période. Angers s’est montré dangereux sans que nous on puisse réagir. On n’était pas dans la percussion. D’où ça vient ? Y a-t-il de l’usure après 50 matches ? Peut-être, mais c’est quand même insuffisant sur la durée d’un match. On doit quand même montrer un autre visage en 2e période. Le titre est acquis ? Non, l’écart est conséquent mais on verra dimanche soir comment les choses seront. Y a encore des matches à gagner. Je les prépare pour qu’on gagne et on montre un autre visage. Non, je ne suis pas sur ma propre personne. Je pense à l’équipe et j’arrive à faire abstraction de tout ce qui se passe autour ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « On a réussi à marquer en première période et ça a fait qu’on a tranquillisé le jeu. En 2e période on a raté trop de ballons et il y a eu trop de déchets. On n’a pas réussi à aller de l’avant. Mais la victoire c’est l’essentiel. Le but qu’on prend vers la fin, c’est quand même gênant. Il y a toujours des points à améliorer. Il ne faut pas qu’on baisse notre jeu. Mais on gagne et c’est important. Il faut continuer le travail. Mais c’est vrai que c’est notre point faible, on se relâche un peu trop. C’était important de continuer dans cette lancée de victoires. On l’a fêté avec les supporters, car ils ont fait le déplacement ».

Juan Bernat (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « On a bien débuté ce match. On a essayé de se mettre à l’abri, mais c’était compliqué. On a souffert, mais bon on a pris les 3 points. Encore une 2e mi-temps compliquée ? Oui, ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Peut-être qu’on se relâche un peu trop. Mais l’essentiel, c’est les 3 points. Le titre ? Evidemment, c’est important de continuer à s’en rapprocher. Mon avenir ? On va voir ce qui va se passer en cette fin de saison. C’était une saison compliquée pour moi, mais j’ai donné le maximum. Je vais essayer de retrouver le rythme et on verra ce qui va se passer dans le futur ».