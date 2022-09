Galtier, Lopes et les réactions après OL - PSG (0-1)

Paris a pris le meilleur sur l’OL ce dimanche au Groupama Stadium. Les différents acteurs ont reconnu que la partie a été très relevée.

Le PSG a enchainé dimanche soir en Ligue 1 en allant l’emporter à Lyon. Mais la victoire a été compliquée à valider pour les Parisiens. A l’issue de la rencontre, Christophe Galtier et ses joueurs l’ont reconnu, tirant leur chapeau à leurs adversaires du jour. Les Lyonnais, eux, ont naturellement exprimé des regrets.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Prime Vidéo) : « C’était important de continuer notre série. Lyon est un concurrent direct. C’était de bon augure de venir l’emporter pour faire l’écart devant. On savait qu’on allait avoir un match difficile, mais on a fait un très bon match. Même si on aurait pu gagner plus largement, Lyon a aussi poussé. Mais, je crois que dans l’ensemble du match, au niveau de la possession et des situations franches qu’on a, on mérite de gagner. Trop de facilité dans la finition ? Oui, on a eu quelques situations. Quelques fois ça semble un excès de facilité, mais les joueurs recherchent du relâchement et ça donne l’impression de facilité. Mais c’est sûr qu’on aurait dû tuer le match. Et Anthony lopes fait un très bon match aussi. Neymar ? C’est lui qui donne le meilleur équilibre. Il a du volume, de l’intensité et il est généreux pour l’équipe. Il est capable de se replacer, et avoir des fulgurances. C’est un grand animateur. Il a fait beaucoup de travail pour l’équipe. Il est sorti, rincé, un peu en colère mais c’est normal. Son comportement est irréprochable. Il est affuté, et il a beaucoup d’ambitions, avec le club et en terme de stats perso ».

Vitinha (milieu de terrain du PSG sur Prime Vidéo) : « Oui, on est satisfait du résultat, mais pas de la prestation. On peut faire mieux et progresser. On doit contrôler un peu plus le match, spécialement en deuxième période. On a eu beaucoup de possession, mais pas assez d'occasions. Mais c’était quand même un bon match. On voulait gagner et on l'a fait ».

Nordi Mukiélé (défenseur du PSG sur Prime Vidéo) : « Il y a quelques jours on avait un match compliqué en Ligue des Champions. Ce soir aussi, ça l’a été. Mais on retient le fait qu’on repart avec les 3 points. Et c’est important de finir 1er avant la trêve. Jouer face à Lyon ici, ce n’est jamais évident. Mais on a su rester concentré du début à la fin, et on peut être contents des 3 points (…) Quand je me rentre, je me dis de bien défendre et ne pas prendre de but. Dans ma tête tout allait bien, il fallait juste que je fasse mon travail de défenseur ».

Nicolas Tagliafico (défenseur de l’OL sur Prime Vidéo) : Il y avait beaucoup d'intensité. L'adversaire joue bien avec la possession, et on devait rester compacts. On a fait des choses intéressantes, mais on n'a pas réussi à concrétiser. On doit faire mieux ».

Anthony Lopes (gardien de l’OL sur Prime Vidéo) : « On peut avoir des regrets, surtout sur la 1e période. On a eu 2 ou 3 occasions, mais on n'a pas su concrétiser. Non, ce n'est pas une défaite rassurante. Il va falloir vite relever la tête après la trêve et faire le carton plein. On y arrivera tous ensemble. Ca forge un groupe. Il y a des moments où je fais de bons arrêts, et d'autres ou les défenseurs font le boulot ».

Peter Bosz (entraineur de l’OL sur Prime Vidéo) : « Il y a de bonnes choses à retenir, car on a de bons joueurs. La 1e période a été difficile, car on les a trop respectés. On a trop reculé, en craignant leur vitesse. Et c’est difficile d’entrer dans les duels. En 2e période, on a mieux fait. Et malheureusement, avec les occasions qu’on a, on n’a pas marqué. Mais, il faut être honnête, ils en ont eu aussi des occasions et on peut perdre par un plus grand écart. Ce n’était pas facile, et en plus ils jouent un jeu de possession dans les petits espaces qui est exceptionnel. Le match contre Lens vaut cher ? Oui, comme tous les matches. Comme celui d’aujourd’hui. Mais c’est sûr que Lens joue très bien cette saison. »