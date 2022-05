Galtier jure fidélité à l’OGC Nice

Christophe Galtier a fait évaporer tous les doutes concernant son avenir à l'OGC Nice lors de la conférence de presse d'avant-match ce jeudi.

Galtier, "pas un entraineur de passage"

Lors de ce rendez-vous par les médias, retranscrite par RMC, Galtier a déclaré : "Je suis là. Je n'ai jamais été un entraineur de passage. Je suis à mon troisième club. Pourquoi ne serais-je pas là ? Évidemment, il y aura des réunions de travail pour améliorer ce qui doit l'être."

Nice Matin avait précédemment révélé que la position de l'ancien entraîneur principal de Lille et Saint-Étienne était périlleuse en raison de ses relations tendues avec le directeur sportif Julien Fournier.

La relation entre les deux hommes serait devenue très fraiche depuis quelques mois et en particulier depuis le dernier mercato. L’entraineur estimait que les promesses qui lui ont été faites en terme de recrutement n’ont pas été respectées. Il jugerait aussi son équipe en « surrégime » par rapport à ses capacités et il n’entend plus accepter cette situation. Il a même demandé une rencontre avec l’actionnaire, Sir Jim Ratcliffe, pour faire part de ses doléances. Si on ne lui donne pas satisfaction, « Galette » serait prêt à délaisser son tablier, malgré un contrat qui court jusqu’en 2024.

Le bilan de Galtier pour sa première saison à Nice est moyen, mais il peut encore devenir positif en cas de qualification pour une coupe européenne. Sixième au classement à une journée de la fin, les Aiglons peuvent encore espérer terminer 4e ou 5e. Pour cela, il faudrait qu’ils assurent le plein de points lors de leur ultime match face à Reims et comptent sur un faux-pas de Strasbourg et/ou Rennes.