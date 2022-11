Galtier, Ekitike et les réactions après PSG - Auxerre (5-0)

Paris n’a pas manqué à sa tâche lors de son duel contre Auxerre. Galtier et ses troupes ont fait part de leur satisfaction au coup de sifflet final.

Pour son ultime sortie avant la trêve liée au Mondial, le PSG a fait le boulot en disposant d’Auxerre à domicile. Les champions de France l’ont emporté sans trop de peine sur le score de 5 buts à 0. Une victoire qui a comblé de joie de Christophe Galtier, heureux de terminer cette partie du championnat sur une bonne note. Avant de s’envoler pour le Qatar pour la plupart d’entre eux, ses joueurs ont aussi exprimé leur satisfaction.

Lassine Sinayoko (milieu de terrain d’Auxerre sur Amazon Prime) : « En 1e mi-temps, on a bien fait en essayent de rester compacts. Et en deuxième on a fait des erreurs qui coutent cher et qui ne pardonnent pas face à ce genre d’équipes. Quand y a 0-1 on sait qu’on peut revenir. On a essayé de tenir. Mais on a fini par faire des erreurs. Là, on va travailler à fond pour ne plus jamais reproduire ce genre d’erreurs ».

Hugo Ekitike (attaquant du PSG sur Amazon Prime) : « Beaucoup d’émotions, sachant que je marque au Parc. Ca me délivre. C’est quelque chose que j’attendais et je suis très content de marquer mon 1e but. On me charrie beaucoup. Ils savaient que j’étais à la recherche de ce but et ça fait plaisir de voir que tout le monde est content. Ça fait partie du football et de la carrière, des hauts et des bas. Et quand t’es dans les bas, il faut travailler. C’est ce que j’ai fait et je n’ai pas lâché. Mon temps de jeu après la Coupe du Monde ? C’est avec les performances du terrain, et à ce que le coach a envie de faire et ça dépend des autres joueurs. Il faut être patient ».

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « Je vais très bien merci. J’ai eu la chance de refaire des minutes. Ça fait du bien, et avec une belle victoire. Rien à dire, un bon match, il fait beau et on en profite. Moi, je me sens très bien, sinon je n’aurais pas pu jouer. Je me suis bien préparé pour ça. J’ai eu des moments difficiles avec ces blessures, mais si je suis dans le groupe c’est que tout va bien. Je suis très serein. Si j’ai douté ? Non, j’aime avancer jour après jour. Je donne toujours le maximum. Je suis très content aujourd’hui. Si j’ai 90 minutes dans les jambes ? Ce n’est pas un souci. Tout est dans la tête. On est contents d’être à la Coupe du Monde. On y pensait depuis un moment. On va pouvoir se focaliser dessus. Pas inquiet malgré les blessures, car il y a de la qualité dans cette équipe de France. On a un vivier incroyable. »

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Après-midi parfaite. On a concédé des situations, mais on a fait un match sérieux. Personne n’était préoccupé par la Coupe du Monde. Plus moi qu’eux, et c’est pourquoi j’ai voulu soulager Neymar et Messi. Mbappé est resté sur la pelouse ? Mais il a 23 ans. Ney, lui, s’est arrêté en milieu de semaine à l’entrainement et Messi avait une certaine surcharge (...) Depuis quatre mois, on est à la recherche du meilleur équilibre. Achraf est rapide et très vertical, et fallait trouver le juste équilibre. Il a fait un très bon match (…) On a travaillé il y a quelques jours, une défense à 3 en étant agressif, on défense à 4 avec Danilo au milieu. C’est ce qui se faisait avec Tuchel, et ça nous donne un meilleur équilibre. On va continuer à travailler. Car il faut trouver de la variété. Pour surprendre et l’adversaire et les joueurs. »

Plus de réactions à suivre.