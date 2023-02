Galtier, Donnarumma et les réactions après Monaco - PSG (3-1)

Une fois de plus, le PSG est tombé sur la scène nationale. Le revers à Monaco a particulièrement agacé Christophe Galtier.

Les matches se suivent et se ressemblent en ce moment pour le PSG. L’équipe de la capitale n’en finit plus d’aligner les faux-pas. Ce samedi, et à trois jours de son match contre le Bayern en Ligue des Champions, elle s’est faite corriger par l’AS Monaco. Privé de plusieurs titulaires habituels, le champion de France a été méconnaissable. Ce que n’a pas manqué de relever Thierry Henry, présent au bord de la pelouse pour le diffuseur.

Galtier n'a pas reconnu son PSG

Naturellement, cette contre-performance a irrité Christophe Galtier. Comme c’était déjà le cas à Marseille, l’entraineur parisien n’a pas aimé le manque d’intensité de ses troupes. Et il ne s’est pas gêné pour le faire savoir. Son mécontentement après cette défaite contrastait avec la satisfaction des Monégasques. Philippe Clément, l’entraineur, a tiré chapeau à ses protégés pour ce succès de prestige.

Gianluigi Donnarumma (gardien du PSG sur Amazon Prime) : « Il ne faut pas se chercher des excuses. Il faut produire autre chose. La performance n’est pas bonne. Il y a beaucoup de déception par rapport aux supporters. Il faut rester positif. On passe un moment difficile, mais y a des matches importants qui arrivent ».

Axel Disasi (défenseur de Monaco sur Amazon Prime) : « On est super contents d’avoir gagné aujourd’hui. On poursuit notre série. Notre joie à la fin ? Ça prouve la bonne ambiance qu’il y a et on s’est lâché un peu. Surpris par la défense à 5 ? Non, parce que le coach nous a préparés. On s’est bien adapté à leur changement de système ça. Ils ont bien analysé et nous on a suivi les consignes. Il y a pas mal d’automatismes chez nous et tout le monde travaille ensemble. Il faut continuer sur ce qu’on est en train de faire. Le titre ? Non, franchement, c’est trop tôt pour en parler. Même si on est 2e provisoires. »

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Furieux ? Oui, parce que notre entame du match est catastrophique. Et parce qu’après avoir marqué, on prend le 3e en temps dans le temps additionnel sur une transition alors qu’on est en déséquilibre total. A 3-1 c’est très compliqué. Automatiquement, il y a de la colère. Pas du tout de duels gagnés ? Non, mais on fait avec les forces actuelles. C’est bizarre de dire ça quand on est au PSG. Le groupe est comme ça. Il y a des absents, un virus, mais on ne va pas se réfugier derrière cela. C’est une période très difficile pour tout le monde. Les joueurs et les supporters. On enchaine les défaites. Il faut qu’il y ait l’union sacrée jusqu’à mardi, Pour retrouver de l’énergie et de la confiance. On prend beaucoup de buts depuis la reprise. Il faut qu’on retrouve le juste équilibre et plus de justesse sur le plan défensif. Et en 2e période, il n’y a pas eu de réaction. 0 tir après la pause, c’est insuffisant pour une équipe comme le PSG ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « On se parle dans le vestiaire. On se dit les choses. On rentre sur le terrain et on ne veut pas perdre. Je pense qu’ensemble on peut s’en sortir plus facilement. Il faut que chacun se regarde, améliore ses propres performances, et ça va améliorer l’équipe. Il faut parler entre nous. Il faut être toujours positif, même si c’est très difficile les moments comme ça. Il faut rebondir vite. Il ne faut pas lâcher. On a perdu une Coupe, on a la Ligue des Champions, on est premiers du championnat… pourquoi on lâcherait maintenant ? On traverse un moment difficile mais il faut y aller fort, c'est un moment-clé de la saison. »