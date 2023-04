Galtier, Blanc et les réactions après PSG - Lyon (0-1)

Lyon a créé la surprise ce dimanche en sortant victorieux de son duel contre le PSG. Découvrez les principales réactions d’après-match.

Dominé par Rennes juste avant la trêve, le PSG s’est encore loupé à l’occasion de son match de reprise. Cette fois, c’est à domicile que les champions de France qu’ils sont passés à travers. Opposés à Lyon, ils se sont inclinés 0-1. Et sans les nombreux arrêts de Gianluigi Donnarumma, ils auraient pu s’incliner beaucoup plus lourdement.

Après la partie, les Parisiens n’ont pu que reconnaitre qu’ils n’étaient pas à la hauteur du rendez-vous. Christophe Galtier, l’entraineur, n’a cette fois-ci même pas cherché à trouver des excuses à la piètre prestation des hommes. Et ces derniers ont aussi avoué qu’ils étaient indéfendables. Côté lyonnais, c’est bien sûr le sentiment opposé qui a prédominé. Laurent Blanc et ses ouailles étaient très satisfaits de la partition livrée.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « C’est la 2e défaite et la 8e en 2023. C’est beaucoup quand on est au PSG. Il y a de la fois de la déception car on avait bien commencé avec quelques bonnes situations et de la colère car on concède beaucoup trop d'occasions. On manque quand même beaucoup de personnalité et de sursaut d’orgueil. Pourtant, le public nous pousse jusqu’à la fin. Comment travailler là-dessus ? On peut toujours faire quelque chose. Il faut qu’il y ait une prise de conscience et une mise au point. C’est une grande déception. Le titre, c’est quelque chose difficile à aller chercher et il va falloir un tout autre état d’esprit. Notamment quand les choses ne tournent pas à notre avantage. Une inquiétude par rapport au titre ? C’est indispensable de le gagner. Mais encore une fois pour aller chercher le titre il faudra montrer autre chose. Dans la détermination et de l’engagement ».

Danilo Pereira (milieu de terrain du PSG) : « Ce qui ne va pas ? On ne prend pas nos responsabilités. On ne respecte l’organisation, on ne se donne pas à fond. Même à domicile, on ne donne pas ce qu’on doit donner et il est difficile de gagner chaque match. On est dans une phase difficile, mais on doit sortir de là. On doit se réveiller un peu car nos adversaires sont à 6 points. Le titre n’est pas du tout assuré. La Ligue 1 est un championnat très difficile, très compétitif. Changer d’état d’esprit ? Oui, beaucoup de choses pas que ça. Mais ce n’est pas à moi de dire quoi ».

Renato Sanches (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « Tous les joueurs quand ils jouent essayent de faire de mieux. De temps en temps, ça ne vient pas, et c’est le football. Car de l’autre côté y a aussi l’adversaire. Mais ce que dit Danilo est normal, car quand t’es Paris tu ne peux pas perdre à domicile. De temps en temps, les gens parlent trop. C’est normal, les critiques. C’est sûr qu’on doit jouer mieux et faire mieux, surtout à domicile. On doit être plus concentrés. Le titre en danger ? On a toujours envie de gagner ».

Laurent Blanc (entraineur de l’OL sur Amazon Prime) : « Soirée parfaite ? Je ne sais pas si elle est parfaite. Venir gagner au Parc ce n’est pas rien. Surtout avec des jeunes. On a fait un match avec beaucoup de détermination et on n’a pas refusé le jeu. On était convaincus qu’on pouvait leur faire mal offensivement. Je leur avais dit de ne pas trop presser trop haut, mais juste sur les phases arrêtées et en zone moyenne. Pour obliger les Parisiens à jouer sur les côtés. Bravo à mes joueurs. Et j’espère que c’est une bonne semaine qui avance ».

Bradley Barcola (attaquant de l’OL sur Amazon Prime) : « On a produit beaucoup d’efforts et au final c’est une victoire méritée. On est très contents, surtout avant la demie contre Nantes. Mon but ? J’étais déçu de ne pas commencer mais quand je suis entré je me suis dit que j’allais apporter le maximum. C’était un très bon match et maintenant on va essayer d’être à fond sur le match de Nantes ».