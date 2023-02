Galtier, Bitshiabu et les réactions après PSG - Toulouse (2-1)

Paris a difficilement battu Toulouse ce samedi au Parc (2-1). La satisfaction a quand même prédominé chez les Franciliens au coup de sifflet final.

Le PSG a signé son deuxième succès en une semaine en Ligue 1. Après s’être défait de Montpellier, le champion de France a pris le dessus sur Toulouse. Dans cette rencontre, les Franciliens ont connu un retard à l’allumage mais ils ont fini par renverser la vapeur et valider les trois points. Après la partie, Christophe Galtier et ses hommes se sont dits contents du visage montré et surtout de l’opération comptable réalisée.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « Oui, satisfait de la victoire et de la performance. On a encore eu des évènements contraires avec la blessure de Renato Sanches. Et sur le 1er coup franc concédé, on prend le but. Mais j’ai trouvé que l’équipe face à un bloc bas a essayé tout au long de la 1e de se créer des situations. On a eu du mal a ouvrir leur défense, mais ça a été mieux en deuxième période. Vitinha ? Il s’est mis un peu trop dans la zone de Léo (Messi) et j’ai insisté à la pause pour qu’il vienne un peu plus côté gauche. Et ça a équilibré un peu mieux nos attaques. Et j’ai insisté sur le fait de tirer de l’extérieur de la surface. Mais on est arrivé à l’emporter malgré un scénario difficile. Leo Messi ? Il tient l’équipe. Il y a beaucoup d’absences, pas que Mbappé et Neymar, et il endosse ce rôle de leader. De manière naturelle. Il a beaucoup d’importance dans l’entrejeu, il prend beaucoup d’initiatives ».

El Chadaille Bitshiabu (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « Ce n’était pas une victoire facile. Mais on a gagné avec un bon état d’esprit. Il y a un vrai groupe et on a su gagner ce match avec la force. On a une grosse force collective, et cela s’est vu. On n’a pas Neymar et Mbappé, et malgré ça on a réussi à gagner. Et quand ils seront là, on va réussir à gagner beaucoup de matches aussi ».

Marquinhos (défenseur du PSG sur Amazon Prime) : « Il y a toujours des choses à retenir dans des matches comme ça. Il fallait aller le chercher. L’état d’esprit était bon, même si ce n’était pas notre meilleur match. On a du courir derrière le score. Après le Mondial, il a fallu qu’on retrouve nos automatismes. Mais là, on retrouve petit à petit notre forme. C’est dommage qu’il y ait toujours des blessés, car il faut changer des choses à chaque fois. Mais il faut continuer à aller de l’avant. En fin de saison, on ne se souviendra pas de tous les détails de tous les matches. Seulement du fait qu’on soit champion. Si on est inquiets par rapport aux blessés ? C’est juste dommage de ne pas les avoir. Il va falloir faire sans, être costauds et donner le maximum pour les joueurs qui seront alignés (…) Moi je suis plus à l’aise dans une défense à 4, mais à 3 je ferai de mon mieux. Il faut savoir s’adapter. Et chaque match a son histoire ».

Philippe Montanier (entraineur de Toulouse sur Amazon Prime) : « De la frustration. On fait une 2e mi-temps meilleure. On a été menaçants jusqu’au bout. La plus grosse frustration est sur le 2e but car Marquinhos est en position de hors-jeu devant notre gardien. On ne s’en est pas plaint ? Oui, nous on veut foutre la paix aux arbitres. On leur fait confiance. S’il faut maintenant qu’on aille se plaindre… Je ne comprends pas que la VAR ne vérifie pas. Ce n’était pas facile, avec le milieu en losange ils ferment l’axe. On a voulu faire monter le bloc plus haut en 2e mi-temps. Là, on est plus confiants qu’à l’aller. Mais offensivement, il faut être plus justes. On ne s’est trop précipités par rapport à nos habitudes »