Galtier attend d’autres recrues au PSG

Le coach parisien, Christophe Galtier, a admis qu’il espère la venue d’autres renforts en cette période de mercato estival.

Le PSG, qui vient de boucler ce lundi sa phase de préparation en terrassant le Gamba Osaka (6-2), n’a pour l’instant recruté que deux nouveaux éléments, en l’occurrence Vitinha et Hugo Ekitike. C’est trop peu pour attaquer la nouvelle campagne et Christophe Galtier, son entraineur, n’a pas de souci pour le reconnaitre.

En conférence de presse ce lundi, l’ancien coach de Nice a avoué qu’il tablait sur la venue de plusieurs autres renforts. Et si possible avant le premier rendez-vous à enjeu de la nouvelle campagne, prévu le 31 aout contre Nantes lors du Trophée des Champions.

« Le club travaille pour améliorer et rendre plus fort cet effectif, a-t-il commencé par déclarer sans confirmer ni infirmer les pistes menant à Renato Sanches ou Nordi Mukiele. On va prendre l'avion, on va faire un long trajet de 12 heures, on va dormir et quand on atterrit on aura peut-être un ou deux, voire trois joueurs de plus, quatre, cinq (sourire). On verra ce qui va se dérouler cette semaine. »

Pour Galtier, il y a du travail à faire avant le duel contre Nantes

Galtier a ensuite fait le bilan de la tournée japonaise et évalué le niveau de ses troupes avant le début des choses sérieuses. "Même si la préparation a été courte, même s'il y a eu des déplacements assez long, l'avantage de jouer ici dans des stades peins et des adversaires prêts physiquement, ça nous a obligé à élever notre niveau de jeu, a-t-il souligné. Il nous reste encore une semaine avant le Trophée des champions, nous allons encore travailler avec du rythme et de l'intensité, faire en sorte de corriger ce qui ne va pas. Même si on ne veut pas trop concéder d'occasions et encaisser des buts, l'ADN de mes joueurs est de jouer, de prendre des risques et d'attaquer le plus possible. On ne va pas changer ça."

Après avoir distribué les bons points, le successeur de Pochettino a aussi relevé quelques bémols et des « axes de travail » pour la suite : "Si je suis agacé par la prestation défensive ? Ce n'est pas le terme. Sur le deuxième but, il faut que l'on soit plus structuré et pas désordonné. On n'était pas dans le bon timing, on n'arrivait pas à se replacer. J'insiste que c'est un axe de travail important, il faut montrer un visage plus dur pour les futurs matchs."