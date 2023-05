Galtier après Troyes - PSG : "Cette victoire nous fait du bien"

L’entraineur parisien, Christophe Galtier, a exprimé son soulagement après le succès de son équipe à Troyes.

Paris a repris du poil de la bête ce dimanche soir sur la pelouse de Troyes. Au Stade de l’Aube, et sans être flamboyant, le champion de France l’a emporté sur le score de 3-1. Une victoire qui lui permet de reprendre 6 points d’avance en tête du classement. L’opération comptable est parfaite et c’est ce dont s’est félicité Christophe Galtier en premier lieu au coup de sifflet final.

« Le bilan de la saison ? On le fera après »

« Ça fait du bien cette victoire, a-t-il avoué au micro d’Amazon Prime. Ces derniers temps domicile c’est compliqué, à l’extérieur c’est un peu mieux. On est dans une phase déterminante pour l’obtention du titre, il ne faut rien lâcher. Avec la victoire de Lens samedi ça se rapprochait. Il fallait maintenir un certain écart. On a été sérieux ce soir et notre victoire est logique. Apres la grosse contre-performance contre Lorient, il était important de l’emporter ce soir ».

Galtier a ensuite été interrogé sur les nombreuses tempêtes qui se sont abattues sur son club cette saison. « Si j’imaginais 1/10e de ce qu’allait être la saison du PSG ? Je suis très heureux d’être coach du PSG. Croyez-moi, a-t-il rétorqué. Mais je n’aurais pas imaginé qu’on aurait une 2e moitié de saison aussi difficile, avec beaucoup d’absences et de blessures. On fera un bilan après, mais l’objectif est d’aller chercher le titre ».

Galtier ne pense qu’aux 4 derniers matches de la saison

Avant la rencontre, « Galette » a été aperçu en train de converser avec son directeur sportif, Luis Campos. Quel était l’objet de cette discussion : « De quoi on parle avec Luis Campos ? On parlait juste des cinq derniers matches de la saison. Et après le match, on parlera des quatre derniers. Pas plus, pas moins ».