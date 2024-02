Galtier à l'OM, le verdict tombe !

En quête de son nouveau coach, l'OM s’est tourné vers Jean-Louis Gasset, pour une mission jusqu’à la fin de la campagne.

Souvent annoncé parmi les cibles préférentielles de l'OM, Christophe Galtier n’a pas été sondé, d'après une indiscrétion signée RMC, pour succéder à Gennaro Gattuso. En privé, l’ancien boss du PSG se dit heureux au Qatar où il dirige depuis octobre dernier la formation d’Al-Duhail. Galtier reste aujourd’hui concentré sur la deuxième partie de campagne de son équipe.

Est-ce donc la fin du rêve phocéen ? Pas si certain... L’OM pourrait ainsi revenir à la charge en juin. Les dirigeants olympiens, Pablo Longoria en tête, ainsi que Stéphane Tessier le directeur général, apprécient l'homme et ses qualités tactiques. Et de nombreux membres du staff olympien actuel sont réputés porches de Galtier.

Une piste à réactiver ?

Après le départ de Marcelino, l'ancien boss de l'ASSE avait été contacté, avant de refuser. Les accusations de racisme dont il faisait l’objet le gênaient. D’autres bruits résonnent, affirmant que l'entraineur avait également des doutes quant à la qualité de l’effectif marseillais cette saison.

Les dirigeants de l’OM le savaient -toujours d'après la même source - et n’ont donc pas insisté sur ce dossier, mais le dossier pourrait être réouvert au terme de l'exercice actuel. On n'a pas fini d'entendre parler du comeback de Galtier.