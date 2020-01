Galatasaray - Mario Lemina : "J'ai trouvé chaussure à mon pied, en Turquie"

Prêté par Southampton à Galatasaray, le Français Mario Lemina se sent bien sous ses nouvelles couleurs, comme il l'a confié à France Football.

Ancien joueur du et de l' , Mario Lemina évolue aujourd'hui sous les couleurs de , lui qui aurait pu faire son retour dans le Championnat de l'été dernier. Courtisé par des clubs comme l'AS et l'AS Saint-Etienne, le milieu de terrain appartenant à avait fait le choix de s'engager en , avec l'alléchante perspective de disputer la Ligue des Champions dans un projet ambitieux.

Quelques mois plus tard, et malgré l'élimination du Galatasaray en C1, le Français ne regrette pas son choix. Bien au contraire, comme il l'a confié dans un long entretien accordé au média France Football. "C'est vrai que je reviens d'une très longue période d'indisponibilité et de six mois très compliqués à Southampton mais ça y est, je vais bien. L'idée était de trouver un point de chute pour me relancer et c'est ce que j'ai obtenu en signant ici. Je crois qu'on peut dire que j'ai trouvé chaussure à mon pied, en Turquie", a concédé Mario Lemina, insistant sur ses bonnes sensations.

L'article continue ci-dessous

"C'est un club populaire, un peu comme l'Olympique de Marseill​e"

"Honnêtement ça se passe super bien, vraiment (il insiste). J'ai une place importante dans l'équipe et je sens que je suis en train de monter en puissance. Je ne suis plus très loin de retrouver le niveau qui était le mien il y a de ça quelques mois (...) C'est un club populaire, un peu comme l'Olympique de Marseille, voire plus encore. Ce sont des ambiances qui me plaisent. Ce sont toutes ces choses là qui m'ont donné envie de tenter l'aventure. J'avais vraiment envie de retrouver certaines des sensations que j'ai eu la chance de connaître, notamment le fait de tout donner pour des supporters qui vous aiment", a ajouté l'ancien marseillais.

Si le plaisir semble donc être de retour pour Mario Lemina, celui qui a aussi porté les couleurs de la Turin au cours de sa carrière ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait, lui qui appartient toujours aux Anglais de Southampton, où il lui reste deux ans de contrat.