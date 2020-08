Gabriel Jesus encense Kevin De Bruyne : "Il devrait avoir 30 passes décisives cette saison"

Le meneur de jeu a connu une saison magnifique, mais le Brésilien affirme qu'elle aurait dû être encore meilleure.

Gabriel Jesus estime que a parfois laissé tomber son roi de la passe décisive, Kevin De Bruyne, cette saison, affirmant que la star belge aurait pu obtenir 30 passes décisives sans le déchet de ses coéquipiers devant le but. Gabriel Jesus et De Bruyne s'étaient mis en évidence au cours de la seconde période du match aller du huitième de finale de , lorsque Manchester City a battu le 2-1 au Santiago Bernabeu en février. Le match retour tant attendu des huitièmes de finale de la Ligue des champions se déroule vendredi à huis clos à l'Etihad Stadium.

Kevin De Bruyne va aborder cette rencontre après une saison époustouflante sur la scène nationale où il a égalé le record de 20 passes décisives de Thierry Henry en en une seule campagne. Pourtant, l'attaquant brésilien, Gabriel Jesus estime que ce nombre aurait pu être beaucoup plus élevé, insistant sur le fait que Manchester City gaspillait souvent des occasions devant le but malgré un nombre élevé de buts marqués s'élevant à 102 en championnat. "Je pense qu'à chaque match, il peut nous apporter trois ou quatre passes décisives", a déclaré le Brésilien sur le site Internet du club.

"Le Real ? Ce n'était pas mon meilleur match"

"Cette saison, nous ratons beaucoup de buts, sinon Kevin De Bruyne aurait 30 passes décisives. Il est tellement bon. Il a tellement de qualités et il regarde toujours les attaquants. C'est tellement bon de jouer avec lui", a ajouté Gabriel Jesus. Les compliments n'ont pas toujours été aussi présents pour le Brésilien, qui est susceptible de mener l'attaque de Manchester City face au Real Madrid en l'absence de Sergio Aguero, blessé.

Le joueur de 23 ans a cependant impressionné lors du match aller - déployé sur le flanc gauche - avec succès dans un système expérimental un 4-4-2 qui présentait De Bruyne et Bernardo Silva comme de faux neuf : Je ne pense pas que ce soit ma meilleure performance", a déclaré Jesus à propos du match au Santiago Bernabeu. "C'était un match de haut niveau. J'ai marqué et aidé l'équipe et c'est pourquoi les gens disent ça".

"Le Real Madrid a tellement bien joué. C'est tellement difficile d'y aller et de jouer contre eux. Nous avons souffert dans les 15-20 premières minutes et après nous avons bien joué. Nous avons commencé à jouer notre football et après notre retour, nous aurions pu en marquer trois. Nous avons très bien joué avec le ballon, mais sans le ballon, nous avons joué l'un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis que je suis venu jouer ici", a conclu le Brésilien. Reste à reproduire une telle performance vendredi afin d'accéder au final 8 de la compétition.