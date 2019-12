Gabigol drague les Reds : "Tout le monde veut jouer pour Liverpool"

Gabriel Barbosa aimerait bien jouer pour les Reds et y retrouver son compatriote Roberto Firmino. Il n'hésite pas à le dire.



Gabriel Barbosa, l'attaquant de Flamengo et du , aimerait jouer en , de préférence aux côtés de Roberto Firmino à .

PSG, Gueye dans le groupe contre Montpellier, Cavani et Marquinhos absents

Agé de 23 ans, connu sous le pseudo "Gabigol", il a marqué 34 buts en 40 matches cette saison et après une première incursion dans le football européen avec l'Inter et le , il a remporté le doublé brésilien et Copa Libertadores cette saison.

Gabigol, qui appartient toujours à Inter, ne reviendra probablement pas à Flamengo une fois son contrat de prêt expiré à la fin de l’année - et il semble bien qu’il ait les yeux rivés sur Anfield où évolue un attaquant qu’il respecte énormément.

L'article continue ci-dessous

"Firmino est génial, je l'admire vraiment", a-t-il déclaré au Sun. "Il réussit depuis de nombreuses années en Europe. C'est un puissant attaquant et il a été formidable pour le Brésil. Il est une inspiration que je admire."

"Ce serait un plaisir de jouer avec lui. Peut-être pourrions-nous faire équipe pour le Brésil à l'avenir et Liverpool est une équipe pour laquelle tout le monde veut jouer.”

Flamengo se prépare actuellement pour la Coupe du Monde des Clubs, où le club brésilien pourrait affronter le vainqueur de la Champions League, Liverpool. Les six dernières éditions du tournoi ont été remportées par les champions d'Europe en titre, la moitié de ces finales étant disputées contre les vainqueurs de Libertadores. "Il est difficile de parler de transferts pour le moment", a ajouté Barbosa. "Je me concentre totalement sur la Coupe du Monde des clubs. "J'aime beaucoup la Premier League. elle combine technique, force et rapidité.C’est vraiment un endroit où je voudrais jouer".