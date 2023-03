Fulham – Arsenal : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Fulham-Arsenal.

Arsenal face à sa victime préférée

Leader de la Premier League avec cinq points d'avance sur son premier poursuivant (Manchester City qui compte 58 points), Arsenal va tenter de maintenir cet écart à l'occasion d'un des nombreux derbies londoniens de la Premier League.

Si, historiquement, Arsenal est la bête noire de Fulham, les Gunners devront se méfier d'une équipe qui réalise une bonne saison (7e avec 39 points) et possède dans ses rangs un redoutable buteur : Alelsandar Mitrovic, auteur de 11 buts en 20 matches cette saison.

Date, horaire et lieu de Fulham-Arsenal

Date : dimanche 12 mars 2023

Ville : Londres (Royaume-Uni)

Stade : Craven Cottage

Heure du coup d'envoi : 15h00 heure française

Compétition : 27e journée de la Premier League

Arbitre de la rencontre : Monsieur David Coote (Angleterre).

Sur quelle chaîne voir le match Fulham-Arsenal ?

En France, la rencontre entre Fulham et Arsenal sera diffusée sur C+ Foot.

Le streaming pour voir le match Fulham-Arsenal

En France, il sera de possible de voir le match Fulham-Arsenal en streaming sur l'application MyCANAL.

Les compositions probables de Fulham-Arsenal

Pour ce derby londonien, Fulham sera privé de Palinha qui purge son deuxième et dernier match de suspension ainsi que de Layvin Kurzawa et Neeskens Kebano qui sont blessés. Quant à Cédric Soares, prêté par Arsenal à Fulham, il n'a pas le droit de jouer en vertu d'un accord entre les deux clubs.

Du côté des Gunners, Mikel Arteta enregistre les retours de Kieran Tierney et de Martin Ødegaard mais devra se passer des services d'Eddie Nketiah, Leandro Trossard. Gabriel Jesus est quant à lui incertain puisqu'il vient à peine de reprendre l'entraînement après sa blessure.

L'équipe probable de Fulham : Leno - Tetê, Diop, Ream, Robinson - Reed, Lukic - Willian, Pereira, Solomon - Mitrovic.

L'équipe probable d'Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Ødegaard, Partey, Xhaka - Saka, Martinelli, Nelson.

Les statistiques à connaître avant Fulham-Arsenal

● Fulham n'a remporté aucun de ses 9 derniers matches de Premier League contre Arsenal (2 nuls, 7 défaites). Son dernier succès contre les Gunners remonte à janvier 2012.

● Arsenal a remporté 71% de ses matches de Premier League contre Fulham (22 sur 31), soit son meilleur total dans cette compétition face à un club affronté au moins 20 fois.

● Cette saison, en Premier League, Arsenal a remporté ses quatre derbies londoniens joués à l'extérieur avec un total de 8 buts marqués pour 0 encaissé.

● Fulham a perdu 16 de ses 18 derniers matches contre l'équipe occupant la tête du classement de la Premier League. Les deux exceptions sont des victoires contre Chelsea (mars 2006) et Manchester United (mars 2009).

● Fulham n'a perdu que 3 matches sur 13 de Premier League joués à domicile cette saison (pour 6 victoires et 4 nuls). Même en perdant ses six derniers matches à Craven Cottage, Fulham présentera un meilleur bilan à domicile (9 défaites au maximum) que lors de ses trois dernières campagnes de PL : 13 défaites en 2020-2021, 10 en 2018-2019 et 11 en 2013-2014.