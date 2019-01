Frenkie De Jong : "Le PSG ? J'ai appelé Maxwell pour lui dire que je ne viendrai pas"

Frenkie De Jong est revenu dans la presse batave sur son choix de rallier Barcelone en lieu et place du PSG et de City.

Frenkie De Jong a expliqué au média batave NOS pourquoi il a choisi le Barça en lieu et place du PSG et de Manchester City. Le joueur nénerlandais, qui rejoindra Barcelone à partir de l'été prochain en ayant paraphé un contrat de cinq ans avec la prestigieuse formation catalane, affirme avoir appelé Maxwell et Pep Guardiola pour les informer de sa décision.

"Oui j'ai parlé au PSG, j'ai appelé Maxwell pour lui dire que je ne viendrai pas. Mon agent s'est ensuite chargé d'informer le club. J'ai aussi parlé à Guardiola à propos d'un transfert à City. Les clubs essaient toujours de vous convaincre quand ils vous veulent. Je suis si heureux et fier de constater que ces clubs ont essayé de me recruter. Je n'ai pas décidé de ne pas aller dans ces clubs, j'ai décidé d'aller au Barça", a fait savoir le joueur qui poursuit ses explications, invoquant le fait que le Barça a été le plus rapide à lui témoigner de l'intérêt.

"Le Barça me voulait depuis longtemps, ils voulaient même me recruter depuis l'été dernier. Je parle aux clubs qui sont des options intéressantes. Ces deux autres clubs étaient tout aussi intéressants. Quand un club ne vous intéressé pas, vous ne vous asseyez même pas avec eux", a poursuivi De Jong, qui affirme avoir toujours été "un grand fan de Messi", même s'il ne va pas au Barça "en touriste" pour voir jouer l'Argentin.