Fred : "L'équipe a fait une excellente saison"

Même si elle s'est terminée sans le moindre trophée, le milieu de terrain des Red Devils estime que la saison 2020-21 du club a été "excellente".

Le milieu de terrain de Manchester United, Fred, a déclaré que le club avait réalisé une "bonne saison" malgré son retour les mains vides, après une saison qui a vu l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer prolonger sa sécheresse de trophée à quatre ans. Mais les Red Devils ont montré une certaine amélioration au cours de la saison 2020-21.

Manchester United a atteint sa première finale européenne majeure depuis le règne de Jose Mourinho. La défaite aux tirs au but contre Villarreal lors de la finale de la Ligue Europa a forcément fait du mal, mais l'international brésilien Fred pense toujours que United peut qualifier d'année réussie celle qui vient de sécouler. Même sans trophée.

"Dans l'ensemble, l'équipe a fait une excellente saison"

"Certainement, pour moi, l'équipe s'est très bien débrouillée et a grandi au cours de la saison. Nous n'avons pas si bien commencé car nous n'avions pas de pré-saison. Nous n'avons pas eu de pré-saison et nous nous sommes améliorés de plus en plus durant la saison et atteint la finale", a déclaré le milieu de terrain sur le site officiel de United.

"Je pense que dans l'ensemble, l'équipe a fait une excellente saison, nous aurions pu faire plus, nous voulions gagner plus de trophées, mais je pense que dans l'ensemble, c'est une excellente saison", a ensuite insisté celui qui est actuellement avec la Seleçao, avant de faire le bilan de ses performances personnelles, satisfait.

"J'ai joué et commencé beaucoup de matchs cette saison. J'en suis vraiment content, heureux d'avoir été en bonne forme et d'avoir passé une excellente saison avec toute l'équipe. Comme je l'ai déjà dit, je veux beaucoup plus, plus de trophées avec United, je veux accomplir beaucoup ici et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus à venir".