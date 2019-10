Frappart arbitrera Angleterre-Allemagne

Stéphanie Frappart a été choisi pour diriger le match de football féminin entre l’Angleterre et l’Allemagne, le 9 novembre prochain à Wembley.

Le 9 novembre prochain, dans la mythique enceinte de Wembley, l’ et l’ se défient lors d'un match de football féminin qui promet d’être historique. Le record d’affluence pour les filles, qui tient depuis la finale de la Coupe du Monde 1999 (Etats-Unis- au Rose Bowl de Pasadena) devrait être battu.

Et pour arbitrer ce match si particulier, le choix s’est porté sur une Française, en l’occurrence Stéphanie Frappart. C’est ce qu’a révélé la FFF ce jeudi dans un communiqué.

L'article continue ci-dessous

L'arbitre française Stéphanie Frappart dirigera le samedi 9 novembre la rencontre internationale féminine opposant l’Angleterre à l’Allemagne, à Londres https://t.co/Rh7BZDUhRp — FFF (@FFF) October 31, 2019

Ce n’est pas la première fois que Frappart arbitre un match de grande envergure. Ça a déjà été le cas lors de la finale de la dernière Coupe du Monde féminine entre les Etats-Unis et les . Et, elle a même officié lors d'un match masculin, à savoir la finale de la Supercoupe d’Europe entre et .

À noter que tous les billets pour cette rencontre entre les Three Lions et la Mannschaft ont déjà été vendus. Il ne s’agit pourtant que d’un simple match amical, préparatoire pour l’Euro féminin de 2021.