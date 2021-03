France-Ukraine – Pogba sur le banc, Kanté-Rabiot à la récupération

Face à l'Ukraine, les Bleus évolueront en 4-4-2 avec Kanté et Rabiot à la récupération, Pogba prenant place sur le banc.

Pour le premier match des Bleus dans les éliminatoires du Mondial 2022, Didier Deschamps a choisi de se passer des services de Paul Pogba qui vient tout juste de reprendre la compétition avec Manchester United.

La France évoluera ainsi en 4-4-2 avec une assise défensive classique : Lloris dans les buts, Pavard à en latéral droit, Lucas Hernandez dans le couloir gauche et une charnière centrale Varane-Kimpembé.

En attaque, Didier Deschamps a opté pour deux milieux offensifs excentrés (Coman et Mbappé) et deux attaquants : Griezmann et Giroud.

France (4-4-2) : Lloris (c) – Pavard, Kimpembé, Varane, Hernandez – Kante, Rabiot – Coman, Mbappé - Griezmann, Giroud.