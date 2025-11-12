France - Ukraine : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’équipe de France joue gros ce jeudi 13 novembre au Parc des Princes. Après un nul frustrant en Islande (2-2), les hommes de Didier Deschamps ont l’occasion de valider leur ticket pour la Coupe du monde 2026. Une victoire contre l’Ukraine suffirait pour boucler la qualification avant même le dernier match en Azerbaïdjan.

Un match crucial pour les Bleus

La rencontre entre la France et l’Ukraine s’annonce électrique. Trois points séparent les deux sélections avant cette cinquième journée des éliminatoires du Mondial 2026. En cas de succès, les Bleus seraient officiellement qualifiés pour la grande compétition organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Pour les Ukrainiens, la mission est claire : gagner pour revenir à hauteur des Français et relancer totalement la course à la qualification. Un match nul maintiendrait les champions du monde 2018 en position favorable, mais Deschamps veut éviter tout suspense. Le sélectionneur compte sur son groupe pour conclure le travail dès ce jeudi à Paris, face à un adversaire que les Tricolores connaissent par cœur.

Les Bleus restent sur cinq confrontations sans défaite face à l’Ukraine, une série débutée lors du célèbre barrage retour de 2013, quand la France avait renversé la situation au Stade de France (3-0) après avoir perdu 2-0 à l’aller.

Sur quelle chaine suivre le match France - Ukraine ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France TF1, TF1+, Molotov 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1, BeIN Connect, TOD 🇵🇹 Portugal Sport TV 2 🇨🇭 Suisse SRF Zwei 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 1 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇬🇧 Royaume-Uni Amazon Prime Video

💡 Astuce : Utilisez un VPN pour accéder aux plateformes de streaming disponibles dans d’autres régions si le match n’est pas diffusé chez vous.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match France - Ukraine

La rencontre entre la France et l'Ukraine se jouera ce jeudi 13 novembre à partir de 20h45, heure française, au Parc des Princes (Paris).

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de France

Didier Deschamps devra composer sans plusieurs cadres pour ce rassemblement. Ousmane Dembélé, régulièrement freiné par des blessures, déclare forfait une nouvelle fois. Même constat pour le jeune Désiré Doué. Le sélectionneur tricolore a par ailleurs choisi de se passer des frères Thuram et d’Adrien Rabiot, toujours convalescent. Aurélien Tchouaméni est également indisponible, tandis que Kolo Muani, victime d’une fracture de la mâchoire, est remplacé dans le groupe par Florian Thauvin.

De retour dans le groupe après plusieurs semaines d’absence dues à une blessure à la cuisse, Rayan Cherki pourrait être aligné d’entrée contre l’Ukraine, jeudi au Parc des Princes. Le Lyonnais serait alors utilisé en meneur de jeu, ce qui pousserait Michael Olise à occuper le couloir droit. Dans l’entrejeu, la paire Manu Koné - N’Golo Kanté semble la plus probable. Devant, Kylian Mbappé devrait mener l’attaque des Bleus.

Infos sur l'équipe d'Ukraine

En face, l’Ukraine devra également faire sans certains éléments clés. Le gardien Andriy Lunin ne sera pas présent, tout comme Oleksandr Zinchenko, forfait. Volodymyr Brazhko et Batahov manqueront eux aussi à l’appel pour cause de blessure.

En défense, le joueur du Paris Saint-Germain, Ilya Zabarnyi, devrait être associé à Mykola Matviyenko dans l’axe central pour tenter de contenir les offensives françaises.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement