France - Sylvain Ripoll : "Le report des Jeux semblait inévitable"

L'entraîneur de l'Equipe de France masculine s'est félicité de la décision de reporter les Jeux Olympiques 2020, initialement prévus cet été.

Plus la pandémie de coronavirus progressait, moins les chances de voir les Jeux Olympiques 2020 maintenus étaient grandes. Ce mardi après-midi, c'est devenu officiel : prévus initialement à Tokyo en 2020, les JO ont été reportés "au plus tard à l'été 2021", comme l'a annoncé le Comité international olympique (CIO).

Quelques heures après cette annonce officielle, Sylvain Ripoll, le sélectionneur de l’équipe de masculine, qualifiée pour la compétition internationale, s'est félicité de cette décision. Selon lui, le report était inévitable compte tenu de la gravité de la situation sanitaire actuelle.

"Pour l’heure, l’urgence est ailleurs"

"Le report des Jeux Olympiques semblait inévitable et cette décision a été prise en bonne intelligence. Elle est pleine de bon sens et s’inscrit dans la logique collective des actions mises en place à travers le monde pour lutter contre le coronavirus. Nous aurons le temps de repenser au football une fois que nous l’aurons vaincu. Pas avant. Pour l’heure, l’urgence est ailleurs", a d'abord expliqué l'ancien technicien du , dans un communiqué officiel.

"Ce combat contre le Covid-19 nous concerne tous et doit nous rappeler le sens des priorités. En respectant les consignes, en étant solidaires, responsables et exemplaires. Pour nous tous, pour nos proches, et pour toutes les personnes en première ligne qui prennent des risques chaque jour pour sauver des vies. Plus que jamais, restons chez nous", a ensuite ajouté Sylvain Ripoll. En cette période difficile, le football, et même le monde du sport dans son ensemble, semblent en effet bien secondaires.