France-Suisse : Lloris arrête son premier penalty depuis 2012 !

Le gardien tricolore a retrouvé la réussite dans l'exercice des penalties.

Le penalty arrêté par Hugo Lloris à la 55e minute de France-Suisse est un événement. En effet, il fallait remonter au 16 octobre 2012 pour voir le gardien arrêter un penalty avec le maillot de l'équipe de France. C'était contre l'Espagne, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014 et Lloris avait mis en échec Cesc Fabregas.

La France était alors menée 1-0 et avait arraché l'égalisation par Olivier Giroud. Ce soir, le scénario est pratiquement similaire. La France était menée 1-0 par la Suisse avant l'arrêt de Lloris face à Ricardo Rodriguez. Les Bleus ont ensuite renversé la vapeur avec un doublé de Benzema et un but de Pogba.

Hugo Lloris s'est donc réveillé au meilleur des moments puisqu'il s'était incliné seize fois sur penalty entre 2012 et 2021 ! Par ailleurs, c'est la première fois depuis l'Euro 2004, avec Barthez contre l'Angleterre, qu'un gardien de l'équipe de France arrête un penalty lors de la phase finale d'une grande compétition internationale. Hasard du destin, c'est aujourd'hui l'anniversaire de « Fabulous Fab », qui fête ses 50 ans.