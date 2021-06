France-Suisse, Deschamps : "Ça fait mal mais il faut l'accepter"

Le sélectionneur des Bleus a assumé ses responsabilités, mais a regretté que ses joueurs aient craqué en fin de match.

L'équipe de France a échoué. Un échec inattendu et invraisemblable. Après une première période décevante, la France s'est remis en selle après le penalty arrêté de Lloris et a même mené 3-1. Alors que les Bleus filaient vers la victoire, ils ont craqué à deux reprises en fin de match et se sont inclinés aux tirs au but. Une élimination surprenante, choquante, décevante... En conférence de presse, Didier Deschamps a reconnu avoir des regrets après cette rencontre.

"Ça n'a pas été simple. On a bien débuté, ce qui nous a permis de nous qualifier en huitièmes de finale. Après, c'est une autre compétition. Aujourd'hui (lundi), on a fait face à une belle équipe de Suisse qui nous a mis en difficulté en première période, puis on a rectifié le tir. Après, on a mené 3-1 mais le deuxième but suisse a amené de la fébrilité, et qui a relancé le match. S'il y a des regrets à avoir, c'est dans les dix dernières minutes. On aurait dû mieux les gérer. La séance des tirs au but reste la séance des tirs au but", a analysé Didier Deschamps.

"Ça fait mal mais il faut l'accepter. C'est le football. On s'est souvent retrouvés du bon côté, ce soir il y a beaucoup de tristesse dans l'ensemble du groupe. La Suisse nous a mis en grande difficulté. On était en retard. Il y avait des décalages liés probablement au système. À partir de là, il fallait y remédier. On a fait en sorte d'avoir une deuxième mi-temps plus en rapport avec ce qu'on a l'habitude de faire. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour mener. Malheureusement, vous connaissez la suite", a ajouté le champion du monde 1998.

"C'est un moment pénible même si ça reste du foot"

L'article continue ci-dessous

Didier Deschamps n'a pas enfoncé Kylian Mbappé, auteur d'un Euro décevant : "Ça apportera à tout le monde. Kylian était attendu. Même s'il n'a pas marqué, il a été souvent décisif. Il prend la responsabilité de tirer le penalty. Personne ne lui en veut. On s'est parlé avec les joueurs, on sait très bien la force de ce groupe, l'unité qu'il a. On a connu des moments merveilleux ensemble. Il faut l'accepter. Il y a beaucoup de tristesse, on n'a pas tout bien fait. Si on s'arrête aujourd'hui, c'est qu'on le mérite. C'était un Euro très difficile. Ça fait mal mais faut l'accepter".

Didier Deschamps a fait son méa culpa, reconnaissant s'être trompé tactiquement : "Évidemment, la première mi-temps ne me donne pas raison. Mais est-ce qu'on aurait fait mieux en commençant différemment ? On avait fait ce qu'il fallait pour inverser la tendance. J'ai vu un vestiaire très triste. J'ai eu beaucoup d'échanges avec les joueurs, on a un groupe solidaire. Quand on gagne, c'est le mérite des joueurs. Quand ça se passe moins bien, c'est ma responsabilité. Je l'assume. Les joueurs sont avec moi. C'est un moment pénible même si ça reste du foot. On avait l'envie et l'ambition de poursuivre. Malheureusement, ça s'arrête là".

"Mon équipe a-t-elle fait preuve de suffisance quand elle menait 3-1 ? Non, ce n'est pas de la suffisance. Notre point fort, c'était la solidité. On l'a eue malgré tout lors du premier match. Après, il y a beaucoup de scénarios possibles dans tous les matches. Si on a été moins solides, c'est que les Suisses nous ont rendus fébriles. Ensuite, c'est un scénario cruel, les penalties", a conclu le sélectionneur des Bleus.