La France a été boutée hors de l’Euro par la Suisse, ce lundi à Bucarest. Après le match, les Tricolores étaient abattus.

L’équipe de France ne disputera pas les quarts de finale de l’Euro. Elle a chuté ce lundi dès le premier écueil de la phase à élimination directe. Une défaite concédée contre la Suisse après l’épreuve des tirs au but et au terme d’un match complètement décoiffant. Après la rencontre, et comme on peut l’imaginer, les Bleus étaient déçus. Ils ont exprimé leur immense peine, mais sans manquer de souligner qu’ils ont tout donné sur le terrain.

Didier Deschamps (sélectionneur de l’équipe de France sur BeIn Sports) : « C’est difficile à expliquer. On a vibré aussi, il y a eu un scénario de fou. On a raté notre 1e mt, on a fait ce qu’il fallait en 2e jusqu’à la 80 pour renverser la tendance. Apres, alors qu’on a l’habitude d’etre solides, on a été fébriles et on les a relancés. En prolongation, on a encore eu des occasions. Et puis les penalties, c’est la loterie. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait. Il faut l’accepter. C’est dur, ça fait mal, parce qu’on a tout fait pour que ça se passe différemment jusqu’à la 80e. C’est le football, malheureusement ça s’arrête là pour nous ce soir. Une tactique frileuse ? On était partis avec une idée de départ qu’on a travaillé, la Suisse nous a mis en difficulté et on a corrigé à la mi-temps pour inverser la tendance. Jusqu’à la 80e, c’était dans le bon sens. Si j’ai envie de continuer ? Ce n’est pas la question. On s’est dit les choses. Il y a une solidarité et une force qui se dégage de ce groupe. Apres, j’assume ma responsabilité. Comme à chaque fois que ça se passe mal. Il faut le temps de digérer. Si on se voit en septembre ? Oui, c’est prévu ».

L'article continue ci-dessous

Raphaël Varane (défenseur de l’équipe de France sur TF1) : « C’est vraiment une énorme déception. On a été dans la réaction ce soir, on a raté notre première mi-temps. Sur cette 2e mi-temps on a bien réagit mais on a top laissé d’espace et ils reviennent dans le match. La déception l’emporte, c’est difficile d’avoir la lucidité pour analyser. On a manqué de tout. Il y avait énormément de frustration par rapport à ce qu’on voulait faire. On a bien réagi. Il y a eu du positif en deuxième mi-temps mais ça n’a pas suffi. Ensuite les tirs au but c’est la loterie. C’est difficile ce soir. C’est surtout de la déception. On a un bon groupe, on a une bonne mentalité, on va analyser, garder la tête haute. Dans le vestiaire ce sera très calme. Malheureusement ça s’arrête aujourd’hui pour nous. Pas grand-chose à dire à chaud. C’est difficile ».

Hugo Lloris (gardien de l’équipe de France sur BeIn Sports) : « Je pense que les regrets qu’on peut avoir ce soir c’est certainement qu’on aurait pu mieux gérer à 3-1. Notre force dans le passé, c’était d‘être solide. Et ce soir, on les a laissés dans le match. Malgré cela, on n’a pas lâché. On est allés au bout du bout. On ne peut nous reprocher notre manque de générosité. Apres, les penalties, il faut de la réussite et on n’en a pas eu dans cet exercice. Maintenant, il faut digérer notre douleur. On n’a pas maitrisé notre tournoi ? Il faut remettre les choses dans le contexte. On a laissé des plumes au premier tour. Malgré cela, aujourd’hui, on a fait un bon match. Après, c’est le football, c’est comme ça qu’on l’aime et c’est comme ça qu’il nous fait mal. Mbappé ? Dans le football, on gagne ensemble et on perd ensemble. On est tous responsables de l’élimination. C’est douloureux et il y a personne à pointer du doigt. On s’est battu tous ensemble face à l’adversaire, et il n’y a pas d’excuses à chercher. Et il faut mettre en avant le match des Suisses, ils ont été grands. Moi ? Je suis triste et peiné. La question n’a pas à être posée. »

Granit Xhaka (milieu de terrain de la Suisse sur BeIn Sports) : « C’était un match absolument génial. On perd de deux buts et puis on relance tout. Le pénalty qu’on a raté, nous a cassés. A 3-1, on a montré notre grand caractère. C’est une sacrée équipe. Je ne sais pas quoi dire. En prolongation, on était meilleurs. Au final, on est qualifiés et on écrit l’histoire de notre équipe nationale »