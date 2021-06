France - Suisse, cinq Français sous le coup d’une suspension pour les quarts

Ayant déjà écopé d’un jaune durant la phase de groupe, Lloris, Kimpembe, Lucas, Pavard et Griezmann sont sous la menace d’une suspension.

Le huitième de finale de l’Euro 2020 n’a pas encore été joué que certains regards sont déjà tournés vers les quarts. Si cela peut être vu comme de la prétention, un favori au titre final se doit d’avoir un coup d’avance dans sa préparation pour éviter toute mésaventure.

Avant le match contre la Suisse, ce lundi soir à Bucarest, Didier Deschamps et le staff technique français auront certainement quelques mots à l’attention de certains cadres du groupe. Cinq plus exactement qui répondent au nom de Hugo Lloris, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard et Antoine Griezmann.

Pourquoi ? Tout simplement parce que ces cinq joueurs sont sous la menace d’une suspension pour un éventuel quart de finale contre l’Espagne ou la Croatie en cas de nouveau carton jaune contre la Suisse. Ce serait un potentiel coup dur pour les Bleus qui devraient se passer de certains cadres alors que s’approchent les échéances décisives pour le fameux doublé Coupe du Monde - Euro.

Surtout que la plupart des joueurs sous la menace évoluent dans le secteur défensif et avec les pépins physiques de Lucas Digne et Lucas Hernandez, Deschamps aimeraient certainement ne pas avoir d’autres maux de tête pour composer son onze.

Du côté suisse, ils sont également cinq à être sous la menace. Le capitaine Granit Xhaka, les attaquants Breel Embolo et Mario Gavranovic ainsi que Fabian Schär et Kevin Mbabu, qui étaient remplaçants lors du dernier match de poules des Helvètes.

A noter que tous les compteurs seront remis à zéro à l’issue des quarts de finale ce qui veut dire qu’aussi bien Lloris, Kimpembe, Hernandez, Pavard et Griezmann vont devoir se contrôler contre la Suisse mais aussi lors du tour suivant s’ils ne veulent pas regarder des tribunes une potentielle demi-finale contre la Belgique ou l’Italie. Ça fait beaucoup de peut-être mais on n’est jamais assez prudent dans une telle compétition.