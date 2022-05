"La France était la plus forte", Buffon revient sur la finale de la Coupe du monde 2006

A 44 ans, Gianluigi Buffon n'a toujours pas l'intention de raccrocher les crampons. L'été dernier, il a quitté la Juventus et la Serie A pour rejoindre Parme, son club formateur, qui évolue désormais en Serie B.

Si Parme ne remontra pas à l'issue de la saison 2021-2022 achevée à la douzième place, Buffon retentera sa chance la saison prochaine et se voit même jouer jusqu'à 50 ans, comme il l'a confié à France Football : « Si vous me dites : « A 50 ans, tu joueras encore et, entre temps, tu seras allé au Barça et au Real, tu auras gagné un Mondial et une Ligue des champions », je ne serais pas surpris. J'ai tout fait pour atteindre le maximum et je peux encore l'atteindre à n'importe quel moment. »

Lors de cet entretien accordé à « FF », Buffon est revenu sur la finale de la Coupe du monde, marqué par l'expulsion de Zidane après son coup de tête asséné à Materazzi : « Quand j'ai vu « ça », je l'ai signalé avec des cris et des grands gestes au juge de touche, de façon très spontanée. A ce moment-là, je m'attendais à tout, sauf à ça, c'était vraiment surprenant. »

« Pour nous, ça a été une chance vu la tournure que le match prenait. « Zizou » était dans une forme incroyable et il pouvait faire basculer cette rencontre. C'est un match qu'on a joué comme on a pu, la France était très forte, la plus forte probablement, il suffit de voir son parcours. Seule une équipe avec notre état d'esprit pouvait l'emporter », a ajouté Buffon sur cette finale entrée dans la légende.