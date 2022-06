France : Nkunku explique sa métamorphose à Leipzig

Auteur d'une saison fantastique, le meneur de jeu français est revenu sur les raisons de sa folle ascension.

Christopher Nkunku a tout écrasé sur son passage cette saison. Auteur de 35 buts et 21 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues, le néo-international français a éclaboussé de son talent la Bundesliga et la scène européenne. Personne ou presque ne l'attendait aussi haut, malgré le talent qu'il avait montré à ses débuts au PSG et lors de ses deux premières saisons en Allemagne.

"Je n'ai jamais pensé être aussi décisif que cette saison"

Dans une interview accordée à RMC Sport, Christopher Nkunku est revenu sur sa formidable ascension et sa métamorphose cette saison au RB Leipzig. Une transformation qui a commencé dès son arrivée en Allemagne : "Quand j’ai quitté le PSG j’ai voulu jouer en tant que milieu mais quand je suis arrivé j’ai fait deux ou trois entraînement avec Nagelsmann et il m’a dit: 'Tu vas aller un peu plus haut' parce que j’avais la capacité d’éliminer et il l'a tout de suite vu."

Nkunku ouvre la porte à un retour au PSG

"Au PSG, je voyais ma carrière en tant que milieu de terrain relayeur. Je pensais être décisif parce que je suis un milieu assez offensif. Mais décisif comme cette saison, non. Quand j’avais 17 ans au PSG je n’y pensais pas", a ajouté le meneur de jeu du RB Leipzig. Un repositionnement plus haut en Allemagne qui lui a permis de franchir un cap cette saison.

"Je pense que je n’ai pas de limite"

"Mon positionnement sur le terrain était plus proche du but. J’étais plus amené à finir les actions ou être à la dernière passe. Mentalement, j’ai passé un cap. Je suis un peu plus tueur. Je suis plus concentré sur ce que j’ai à faire", a avoué l'international français, élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga et ayant fait ses premiers pas avec les Bleus en mars.

Nkunku joueur de l’année en Bundesliga

L'article continue ci-dessous

Souffrant d'un retard de croissance chez les jeunes, Christopher Nkunku a appris à jouer avec ses forces : "La solution c’était d’être plus malin, plus intelligent et je me suis appuyé sur ça sur le terrain. J’ai pu développer mon jeu. J’ai eu la chance de développer mes capacités physiques et d’être dans la moyenne professionnelle. Aujourd'hui c’est quelque chose que j’assimile, l'intelligence et ma capacité physique: j’en fais ma force."

Aujourd'hui, Christopher Nkunku est un joueur référencé. L'un des meilleurs français et l'un des meilleurs joueurs de Bundesliga. Et malgré sa magnifique saison, il ne compte pas s'arrêter là : "Je pense que je n’ai pas de limite. On a des objectifs dans le foot, une fois que j’ai acquis quelque chose je vais chercher quelque chose d'autre. J’ai encore beaucoup à donner.”