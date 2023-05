France : les dernières révélations de Corinne Diacre

L’ex-sélectionneuse de l’équipe de France féminine a été entendue par la police dans le cadre de l'agression de Kheira Hamraoui.

Corinne Diacre a quitté l'équipe de France féminine par la petite porte. Après s'être mis à dos une grande partie de son vestiaire, l'ancienne sélectionneuse a été mis à l'écart par la Fédération Française de Football contrainte devant l'annonce de la retraite internationale de nombreuses cadres, à prendre des mesures.

"Les Lyonnaises voulaient ma peau"

Le règne de Corinne Diacre en équipe de France n'aura pas été de tout repos. L'ancienne entraîneuse de Clermont a notamment connu beaucoup de remous avec de nombreuses cadres dont Amandine Henry et Eugenie Le Sommer, qui ont été évincé, mais aussi et surtout une affaire extra sportive très gênante entre Aminata Diallo et Kheira Hamraoui.

C'est d'ailleurs dans ce cadre que Corinne Diacre a dû sortir du silence sur certains évènements plus récents. Auditionné par la police, suite à l'écoute de plusieurs entretiens téléphoniques avec César Mavacala, compagnon de Kadidiatou Diani et proche d'Aminata Diallo, Corinne Diacre est aussi revenu sur les raisons de son départ des Bleus.

"J'avais de mauvais rapports avec Lyon et Jean-Michel Aulas"

"Il m'envoyait beaucoup de messages de soutien suite à l'offensive des Lyonnaises sur mon poste. Je savais que les Lyonnaises voulaient ma peau après l'échec en Coupe du monde (en 2019, défaite 1-2 en quarts de finale contre les États-Unis). Elles avaient appelé Noel Le Graët", a indiqué Corinne Diacre lors de son entretien, des propos relayés par L'Equipe.

Concernant la rebellion de Wendy Renard, suivie par Diani et Katoto, il a été demandé à l'ancienne sélectionneuse si ce projet avait été fomenté par César Mavacala avec qui elle a été en contact : "C'est une possibilité. Mais j'avais aussi pas mal de mauvais rapports avec Lyon et Jean-Michel Aulas (président de l'OL).Après je ne sais pas s'il y a un rapport direct. Je n'en sais rien".

Enfin, Corinne Diacre a bien évidemment été questionné sur l'impact de l'affaire Hamraoui chez les Bleues et c'est sans aucun détour qu'elle confirme la thèse de la concurrence entre les deux joueuses qui aurait pu pousser Aminata Diallo à passer à l'acte : "Il y avait clairement concurrence de poste entre Aminata Diallo et Kheira Hamraoui".

"Je ne voulais pas faire exploser mon vestiaire, qui était majoritairement hostile à Hamraoui. (…) Si j’ai rappelé Diallo, c’était par facilité, parce qu’elle était déjà en région parisienne et pouvait rapidement rejoindre Clairefontaine", a conclu Corinne Diacre. Finalement, quelques mois plus tard, son vestiaire a explosé et elle en a payé le prix fort.