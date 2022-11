France - Juventus : Adrien Rabiot flou sur son avenir

Le milieu de terrain de l'équipe de France veut réaliser une bonne Coupe du monde pour être en position de force avec son club.

La Coupe du monde est la scène rêvée pour un joueur de football pour se faire remarquer ou exploser aux yeux du monde. Une bonne Coupe du monde peut totalement changer la face de la carrière d'un joueur, mais aussi sa valeur sur le marché des transferts. Et ça, Adrien Rabiot l'a bien compris, lui qui a failli quitter la Juventus l'été dernier.

"Des débuts de rêve"

La Coupe du monde d'Adrien Rabiot a démarré de la meilleure façon possible. Le milieu de terrain de la Juventus a été l'une des stars du match qui a vu la France triompher de l'Australie. Non seulement il a réalisé une grande performance, mais il l'a embellie en inscrivant le but qui a permis d'égaliser le score à 1-1 et en donnant la passe décisive qui a permis à Olivier Giroud de marquer le but à 2-1.

Décisif lors de ce premier match, Adrien Rabiot va devoir confirmer lors des prochaines rencontres et il aura l'occasion de le faire puisqu'il semble s'inscrire comme le véritable patron dans l'entrejeu des Bleus en l'absence de Pogba et Kanté. La prestation d'Adrien Rabiot face à l'Australie n'était pas surprenante tant il a été performant avec la Juventus, étant l'une des rares satisfactions du club italien, lors de la première partie de saison.

"Je ne sais pas si je vais rester à Turin"

Adrien Rabiot, dans une interview à la " Repubblica ", n'a pas caché sa satisfaction après ses débuts réussis en Coupe du monde. "Je suis heureux pour moi et aussi pour avoir aidé Olivier à égaler le record de buts de Thierry Henry", a-t-il déclaré. Le milieu de terrain transalpin a décidé de ne pas participer à la Coupe du monde 2018 car il a refusé d'être réserviste.

Les débuts lors de cette Coupe du monde 2022 ont donc une saveur particulière pour lui. "Commencer avec un but et une passe décisive, c'est comme un rêve", a admis le milieu de l'équipe de France. Le contrat de Rabiot avec la Juventus doit expirer à la fin de la saison, et il a décidé de se montrer flou concernant sa volonté ou non de rester à la Juventus.

"Je ne sais pas pour mon futur, je ne sais pas si je vais rester à la Juventus. Ce n'est pas le moment d'en parler. Mais bien évidemment, mes dernières performances vont m'aider pour partir ailleurs ou pour discuter d'un nouveau deal avec la Juve", a conclu Adrien Rabiot. Faire une grande Coupe du monde pourrait faire de lui un joueur encore plus convoité sur le marché des transferts, lui qui était en partance l'été dernier mais qui est finalement resté à la Juventus faute d'un accord trouvé entre le club turinois et un prétendant pour Adrien Rabiot. S'il continue sur cette lancée, Adrien Rabiot sera en position de force pour négocier une prolongation avec la Juventus ou un contrat avec un autre club dès le 1er janvier.