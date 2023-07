France - Jamaïque : Diffusion TV, live streaming et compo probable

L’équipe de France d’Hervé Renard entame ce dimanche son parcours en Coupe du Monde par une opposition face à la Jamaïque.

Le Jour J est arrivé pour l’équipe de France féminine. Ce dimanche, elle entame son parcours en Coupe du Monde par un duel contre la Jamaïque. Une entrée en matière en douceur pour les Bleues avant un grand choc contre le Brésil. De quoi se rassurer et monter en puissance.

Les Bleues sont à pied d’œuvre

Inutile de préciser que face aux Jamaïcaines, les Tricolores partiront largement favorites. Mais c’est un statut qui est parfois lourd à porter. Depuis l’entame de ce Mondial, on a vu de nombreux favoris éprouver des difficultés comme la Norvège et l’Angleterre. La prudence reste donc de mise.

La France ne sera pas au complet lors de ce match. En plus de Cascarino, Henry et Katoto, forfaits pour cette compétition, elle devra composer sans Selma Bacha, touchée à la cheville et qui sera ménagée lors de cette entrée matière. Malgré ces défections, le onze de départ devrait tout de même avoir fière allure.

Hervé Renard, qui va vivre sa première grande compétition en tant que coach des féminines, devrait disposer son équipe en 4-4-2 au lieu du 4-3-3 qui était prévu initialement. En charnière centrale, la capitaine Wendie Renard sera associée à la jeune Elise De Almeida. Et les couloirs seront animés par Amel Majri et Clara Mateo. Tout est réuni sur le papier pour entamer l’épreuve tambour battant. Il n’y a plus qu’à.

Horaire et Lieu du match

France – Jamaïque

1e journée du Groupe F de la Coupe du Monde féminine

Heure : 12h française

Stade : Sydney Football Stadium (Sydney – Australie)

Les compositions probables de France – Jamaique :

France : Peyraud-Magnin – Lakrar, W. Renard (cap.), De Almeida, Karchaoui – Mateo, Geyoro, Toletti, Majri – Le Sommer, Diani.

Jamaïque : Spencer; Wiltshire, A. Swaby, C. Swaby, Blackwood; Carter, Spence, Solaun, Sampson, Brown; Shaw.

Sur quelle chaine suivre le match France - Jamaïque ?

Vous pourrez suivre le match entre la France et la Jamaïque, ce dimanche à partir de 12h sur les chaines M6 et W9 simultanément.

France – Jamaïque en streaming

La rencontre sera aussi retransmise en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, 6Play.