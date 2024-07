Euro 2024, Daniel Riolo détruit Mbappé et Deschamps après l'élimination de la France

Le sélectionneur de l’Equipe de France et son capitaine ont reçu leur dose après l’élimination des Bleus par l’Espagne à l’Euro 2024.

Ce fut une soirée cauchemardesque pour les hommes de Didier Deschamps, mardi, à l’Allianz Arena de Munich. L’Espagne et l’équipe de France s’affrontaient dans le cadre de la première demi-finale de l’Euro 2024. Mais la Roja a pris le dessus sur les Bleus en s’imposant 2-1 au coup de sifflet final. Une victoire des espagnols qui élimine les Français.

Riolo pas tendre avec Mbappé

Les hommes de Didier Deschamps ont livré une copie décevante mardi soir à Munich et ont ainsi quitté l’Euro 2024 à l’étape des demi-finales. Alors qu’il a joué cette fois-ci sans son masque, Kylian Mbappé n’a quand même pas répondu aux attentes sur le terrain. En dehors de sa passe décisive à Randal Kolo Muani pour l’ouverture du score, le capitaine des Bleus a fait un match indigeste. Une contreperformance jugée par Daniel Riolo.

« Ce n’est pas un creux qu’il traverse, c’est une caverne ! Le problème Mbappé est plus grave que ce que l'on pense. Parce que descendre à un niveau aussi faible, c'est préoccupant… La limite de ce catastrophisme, c’est aussi lui. Il n’y a pas de jeu, c’est le tout pour Mbappé. Lors de la Coupe du monde au Qatar, tu vas en finale parce que Mbappé t’y amène en faisant des miracles, dont en finale. Mais depuis, ça ne va plus. Le tout pour Kylian, ça ne marche plus, c’est terminé », a lancé l’éditorialiste RMC dans l'After Foot après l’élimination des Bleus.

Deschamps invité à démissionner

Si Didier Deschamps a été furieux après une question sur son avenir à la suite de l’élimination de la France, Daniel Riolo estime quand même qu’il est temps que le technicien français, qui a reconnu la supériorité de la Roja, quitte le banc des Bleus. « Il s'accroche, il reste. Peut-être que là sur le moment, lui demander s'il se casse, ça peut le perturber, mais la question se posera dès demain, ou quand il veut. Mais le mec est là depuis 12 ans et ne veut surtout pas entendre la question... Stop. Ça suffit. Va-t'en. Va jouer au padel tranquille à Monaco, au soleil. Passe à autre chose », a poursuivi le journaliste, qui estime que Deschamps ne veut pas que Zidane vienne faire mieux que lui.

« Il peut se dire « je passe à autre chose, je vais faire autre chose dans ma vie ». Laisse la place ! Il veut la peau de Zidane ! Il ne veut tellement pas que Zidane prenne l'équipe de France parce qu'il sait que tous les gens ont envie de ça. Les gens l’attendent comme un sauveur. Tellement ça lui fait du mal que Zidane qui n'a pas entraîné l'équipe de France une minute soit attendu comme un sauveur, alors que lui qui a gagné une Coupe du monde et qui vient de faire une demie à l'Euro, on a envie qu'il parte », a ajouté Riolo, pour qui, « psychologiquement, cet homme-là (Deschamps, Ndlr) est atteint ».