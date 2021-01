France - Deschamps : "J'ai la grande majorité de la liste en tête"

En ce début d'année 2021, marquée par l'Euro, le sélectionneur tricolore s'est confié sur la compétition et les ambitions des Bleus.

Champions du monde en titre et vice-champions d'Europe, les Bleus viseront un parcours de haute volée cet été à travers l'Europe pour l'Euro, reporté d'un an en raison de la pandémie de Covid-19.

"À partir du moment où on est champions du monde en titre, en plus des résultats de l'année dernière, on peut avoir l'étiquette de favori", a admis Didiers Deschamps, interrogé par TF1 ce dimanche dans l'émission Téléfoot, avant d'affirmer savoir déjà en grande partie où il allait : "S'il n'y a pas d'impondérable, ou de difficultés, j'ai la grande majorité de la liste des 23 en tête. J'en ai une vingtaine disons."

D'autant que les Bleus se sont montrés performants ces derniers mois, notamment en obtenant le meilleur bilan de la Ligue des Nations, dont ils disputeront le Final Four à l'automne.

"Ça m'a plu qu'on arrive à maintenir ce niveau, poursuit DD. On est la meilleure nation en termes de résultats dans la , et en plus, j'avais ajouté des difficultés en changeant de système lors des trois rassemblements."

"Je ne me pose pas la question de l’après"

À la tête de l'équipe de depuis 2012, et alors qu'il s'est déjà engagé pour poursuivre l'aventure jusqu'au Mondial 2022 au , l'ancien entraîneur de , la ou encore l'OM s'est également confié sur les potentielles suites à sa carrière.

L'article continue ci-dessous

"Je ne me pose pas la question de l’après-EDF, a-t-il assuré. Je ne cours pas après une en tant qu’entraîneur d’un club, même si évidemment, chaque jour je me rapproche de la fin de ma vie de sélectionneur."

Une compétition européenne dont il a déjà connu la finale depuis le banc, avec l'AS Monaco en 2004. Et l'idée d'en connaître une nouvelle dans les années à venir ? "J’aurai certainement, après ma vie de sélectionneur, une autre vie. Je ne sais pas laquelle, mais elle sera très bien aussi.

"Si elle est en tant qu’entraîneur de club, je ne vais pas changer. Je ne fais pas la course aux trophées mais quand je suis responsable d’une équipe, entraîneur ou sélectionneur, évidemment, c’est pour gagner des titres."