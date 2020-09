France-Croatie : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Les Bleus affrontent la Croatie ce mardi au Stade de France. Diffusion TV, streaming, compo probable... Goal vous dit tout sur ce match.

Trois jours après avoir battu la Suède (1-0) pour son entrée dans la Ligue des Nations, l'équipe de affronte la . Un adversaire qui va forcément rappeler de bons souvenirs aux supporters des Bleus, qui n'ont évidemment pas oublié la victoire d'il y a deux ans en finale de .

La Croatie sort d'une lourde défaite au (4-1) et aura l'envie de se racheter. Avant cette rencontre, Didier Deschamps devra par ailleurs jauger les états de forme de ses joueurs, et notamment des Parisiens Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, qui pourraient devoir rejouer dès jeudi à Lens avec le PSG.

Match France-Croatie Date Mardi 8 septembre 2020 Coup d'envoi 20h45 (CET)

Diffusion TV, live streaming : comment regarder le match ?

Le match France-Croatie est diffusé en clair sur la chaîne TF1.

Chaîne TV Streaming TF1 MyTF1

Le groupe parisien et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Hugo Lloris, Mike Maignan, Benoît Costil Défenseurs Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Ferland Mendy, Dayot Upamecano, Raphaël Varane Milieux Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté, Steven Nzonzi, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko Attaquants Wissam Ben Yedder, Nabil Fékir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Ikoné, Anthony Martial, Kylian Mbappé

La compo probable des Bleus : À venir...