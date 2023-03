France : Corinne Diacre écartée !

Le comex de la FFF a décidé, ce jeudi matin, d'écarter la sélectionneuse des Bleues, ce jeudi matin.

Ce n'était qu'une question de temps, c'est désormais officiel : Corinne Diacre n'est plus la sélectionneur de l'équipe de France de football féminine. La technicienne française n'a pas résisté à la vague de protestation de ses joueuses et aux nombreuses retraites internationales prises par les joueuses françaises dont Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Le Comex a tranché

Une mission avait été confiée à un petit groupe (le président lyonnais Jean-Michel Aulas, Marc Keller, son homologue de Strasbourg, Aline Riera et Laura Georges), afin d'étudier plus en profondeur le cas Corinne Diacre et statuer de manière définitive sur son sort. Ce dernier ne faisait quasiment plus aucun doute tant la situation semblait intenable chez les Bleues.

Ce jeudi, le Comex de la FFF a recommandé sans aucune surprise à Philippe Diallo, le président de la FFF, de se séparer de la sélectionneuse de l'équipe de France féminine contestée par plusieurs joueuses. Ce dernier a pris acte et a décidé de se séparer des services de Corinne Diacre. "Si la FFF reconnaît l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparaît que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Équipe de France féminine", a indiqué la FFF dans son communiqué.

"Ce changement de sélectionneur s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle ambition globale menée par la FFF en faveur du développement du football féminin et des performances de l’Équipe de France, qui devra atteindre des objectifs élevés lors de la Coupe du monde 2023 (du 20 juillet au 20 août) et les JO 2024. Philippe Diallo a demandé à la commission d’auditionner, dans les plus brefs délais, les candidats au poste de sélectionneur et de lui formuler ses recommandations", a conclu la FFF.

Prêcheur ou Renard pour succéder à Diacre ?

Un groupe de travail proposera un nouvel entraîneur dans les prochains jours pour diriger les Bleues qui ont de grandes échéances à venir avec une Coupe du monde cet été les Jeux Olympiques à domicile dans un peu plus d'un an. Gérard Prêcheur, actuel entraîneur du PSG féminin, et Hervé Renard sont parmi les favoris selon la presse française pour prendre la tête de l'équipe de France.

Les joueuses ont finalement remporté leur bras de fer. Corinne Diacre n'est plus et elles vont désormais pouvoir revenir avec les Bleues et devoir prouver qu'elles peuvent atteindre leurs ambitions et que ce coup d'état n'était pas un simple caprice.