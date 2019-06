France - Corée du Sud | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur le match d'ouverture de la Coupe du Monde féminine

L’Équipe de France féminine débute ce vendredi sa grande aventure en Coupe du Monde. Le faux-pas est interdit pour cette entrée en lice.

Comme pour les hommes il y a un an, les ambitions sont au plus haut pour la sélection tricolore féminine à l'heure d'entamer le parcours en Coupe du Monde. Et elles le sont d'autant plus que les Bleues jouent à domicile, devant leurs supporters et tous leurs proches. Le match de ce vendredi, contre la au Parc des Princes, ne doit être que la première des six étapes censées les mener vers le rendez-vous final de 7 juillet prochain à .

Tout est réuni pour que les protégées de Corinne Diacre fassent honneur à leur rang. Autrement dit, il n'y a rien qui justifierait un échec. Hormis peut-être la grande pression liée à l'évènement, et à laquelle les joueueses ne sont pas vraiment habituées, même si une bonne partie d'entre elles étaient déjà présentes il y a quatre ans au . La sélectionneuse le sait, et c'est pourquoi elle a aussi axé son travail de préparation sur le côté mental. "On sait qu'en arrivant au stade, on sera dans une autre atmosphère. [...] On sera dans l'émotion à 23 heures, si on doit l'être, mais pas avant", a-t-elle confié.

À lire aussi : Le Sommer, Marta, Maroszan et les 10 stars du Mondial féminin

Pour ce premier rendez-vous, les Tricolores se voient proposer la Corée du Sud comme adversaire. C'est loin d'être un ogre, mais Wendie Renard et ses coéquipiers ont tout intérêt à s'en méfier. 14e au classement FIFA, les Sud-Coréennes ont un niveau et un profil comparables à celui du voisin chinois et les Françaises ont eu quelques peines vendredi dernier pour se défaire des représentantes de l'Empire du Milieu (2-1).

Ce n'est cependant pas le moment de cogiter, et encore moins de trembler. Pas après ce que les Bleues ont produit comme performances ces derniers mois, Elles ont successivement dominé les Etats-Unis (3-1), le (3-1), l' (3-0) et l' (1-0). De plus, elles n'ont connu la défaite que trois fois lors des vingt-trois dernières rencontres. Il est difficile de se présenter à un grand tournoi dans de meilleures conditions. À Le Sommer et ses partenaires de valider cette belle série et envoyer un message d'entrée à toutes les autres prétendantes au Graal mondial.

Match vs Corée du Sud Date Vendredi 7 juin Horaire 21h00

Sur quelle chaîne voir le match ?

En France, la rencontre sera diffusée sur deux chaines simultanément. En clair sur la chaîne TF1 du groupe du même nom. Et aussi sur la chaine cryptée Canal+. Elle sera également disponible en ligne via la plateforme de streaming des deux chaines

Chaîne TV Streaming TF1

Canal+ MyTF1

MyCanal

Les déclarations d'avant-match

Corinne Diacre (sélectionneuse de l'Equipe de France) : "Je fais toujours des causeries galvanisantes. Toujours. Donc demain (vendredi) ce sera la même chose. Il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif, c'est un match de football (...) Je n'ai toujours pas de baguette magique, je l'ai commandée, mais Noël est un peu en retard par rapport à la . Mais on a des ambitions (...) Mon onze ? C'est une bonne question mais je n'y répondrai pas. Il y a beaucoup de Coréens dans la salle, et, si vous me le permettez, je vais garder encore le onze de départ un peu secret. Je vous remercie".

Yoon Deok-yeo (sélectionneur de la Corée du Sud) : "Nous sommes ici pour produire notre meilleur football. Le football féminin n'est peut-être pas très développé en Corée du Sud, mais nous avons déjà franchi beaucoup d'obstacles pour en arriver là. Il nous faut dépasser nos faiblesses. Alors nous n'allons pas nous contenter de défendre. Nous essaierons de l'emporter. Et dans tous les cas, nous aurons d'autres chances".

Equipes et compositions

Poste France Gardiennes Bouhaddi, Durand, Peyraud Magnin Défenseuses Debever, Karchaoui, Majri, Mbock, Perisset, Renard, Torrent, Tounkara Milieux Bilbault, Bussaglia, Clemaron, Geyoro, A. Henry, Thiney Attaquantes Asseyi, Cascarino, Diani, Gauvin, Lauent, Le Sommer

Corinne Diacre peut souffler. La sélectionneuse tricolore n'était pas certaine de compter sur l'ensemble de son groupe pour ce match. Plusieurs joueuses cadres souffraient de divers bobos. Mais, au final, tout le monde a répondu présent.

À lire aussi : Tactique, équipe-type, joueuses clés... Comment joue l'équipe de France ?

Les interrogations concernaient Henry, Le Sommer, Majri et Mbock. Toutes se tiennent désormais à la disposition de leur coach. L'équipe devrait être alignée en 4-2-3-1 avec la brillante Valérie Gauvin en pointe, tandis que Gaëtane Thiney occupera le rôle de meneuse du jeu.

L'article continue ci-dessous

Composition probable : Bouhaddi; Torrent, Mbock, Renard, Majri; Bussaglia, Henry, Cascarino, Thiney, Le Sommer; Gauvin.

Poste Corée du Sud Gardiennes Jung B R, Kang G A, Kim M J Défenseuses Lim S J, Shin D Y, Hwang B R, Jang S J, Jeong Y A, Kim D Y, Kim H R, Lee E M Milieux Cho S H, Kang C R, Kang Y M, Lee M A, Lee S D, Lee Y J, Moon M R Attaquantes Lee G M, Soo H Y, Yeo M J, Ji S Y, Jung S B

Côté sud-coréen, l'entraineur Deok-Yeo ne déplore aucune défection. Son équipe se présentera au complet, avec notamment la redoutable Ji So Yun alignée derrière l'attaquante principale. Joueuse de , elle compte 54 buts sur la scène internationale.

Composition probable : Kang Ga-ae; Kim Hye-ri, Jeong Y H, Lim SJ, Lee E M; Cho S H, Kang C R, Ji S Y, Lee M A, Lee G M; Jung S B.