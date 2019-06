France-Brésil - En image : le but de Gauvin annulé par la VAR

Valérie Gauvin, l'attaquante des Bleues, a trouvé le chemin des filets contre en première période contre le Brésil mais son but a été annulé.

C'est une action qui n'a fait que renforcer l'électricité déjà bien présente dans le Stade Océane.

Au coeur d'une première période intense et hachée, l'équipe de a trouvé l'ouverture grâce à Valérie Gauvin. L'attaquante de , à la réception d'un centre de Kadidiatou Diani, a vu la gardienne brésilienne Barbara venir à son encontre avant de la percuter et de contrer le ballon du haut du corps pour le glisser dans le but (22e).

Alors que la gardienne de la Seleçao est restée au sol, l'arbitre de la rencontre a sollicité la VAR et décidé d'annuler ce but, initialement accordé, après de longues minutes. Il est possible que la buteuse des Bleues ait été sanctionnée pour une charge sur son adversaire, ou pour avoir touché le ballon involontairement de l'épaule.