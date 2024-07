Deschamps met la pression à ses joueurs avant France – Belgique

Didier Deschamps a monté le ton sur ses joueurs dimanche, à la veille du choc France – Belgique.

L’Equipe de France sera aux prises lundi avec la Belgique à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. C’est en marge de ce choc que Didier Deschamps était présent en conférence de presse, ce dimanche, à l’instar de Kylian Mbappé. Face aux médias, le sélectionneur français en a profité pour envoyer un message à ses joueurs, en manque d’efficacité depuis le début de la compétition.

Didier Deschamps évoque les changements de système des Bleus

Grand favori de la compétition, l’Equipe de France peine à convaincre depuis le début de l’Euro. Moins flamboyants dans le jeu, les Bleus se sont qualifiés en 8es de finale après une victoire et deux matchs nuls lors de la phase de poules. Une phase qui a vu Didier Deschamps faire évoluer l’équipe dans différents systèmes surtout après la blessure de Kylian Mbappé. Et il y a de fortes chances que le choc contre la Belgique n’échappe pas à une nouvelle disposition tactique.

Getty

« Je fais en sorte de mettre une équipe qui pourrait avoir les meilleures dispositions pour mettre l'adversaire en difficulté. Je ne change pas pour changer mais je peux amener des modifications. L'important est les deux animations, offensive et défensive et mettre les joueurs dans la meilleure animation », lance le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

Deschamps envoie un message fort à ses attaquants

En plus d’un jeu moins séduisant, les Bleus font preuve d’un manque d’efficacité criard devant les buts dans cet Euro. Les hommes de Didier Deschamps n’ont marqué que deux buts dont un contre son camp à leur profit lors du premier tour. S’il a estimé que c’est une phase passagère plus tôt dans la journée, le sélectionneur français s’attend à voir ses attaquants plus cliniques face au but contre la Belgique.

« Ce n'est pas des matchs de poule. C'est une nouvelle compétition dans la compétition. Il faut avoir de l'efficacité. Pour gagner des matchs, il faut marquer. Ce n'est pas en claquant des doigts, mais il faut augmenter le curseur. (…) Ils ne dormaient pas, mais on aurait pu faire mieux. Le groupe a toujours été concerné et attentif. Comme dans toute équipe, des joueurs sont déçus car ils n'ont pas joué. Il y a cette bascule qui amène à une exigence plus importante à matérialiser sur le terrain », confie l’ancien coach de l’OM.